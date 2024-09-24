Altında Bütün Hesaplar Değişti! Gram Altının Yükseleceği Rakam Belli Oldu
Orta Doğu’daki artan gerilim, özellikle İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları, altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Gram altın, 2893 TL’ye ulaşırken, ons altın da 2634 dolar seviyesine yükseldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki gelişmeler dikkatle izleniyor. 23 Eylül’de İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda 800 Hizbullah hedefinin vurulduğu bildirildi. Bu tür jeopolitik gelişmeler, altın fiyatlarının yükselmesine neden olan riskleri artırıyor.
ALTINDA TARİHİ YÜKSELİŞ
Artan jeopolitik riskler ile birlikte gram altın fiyatı 2893 TL, ons altın fiyatı ise 2634 dolara kadar yükseldi. Bu yükseliş, geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (FED)’nın faiz kararları ile desteklenerek ivme kazandı.
YÜKSELECEĞİ RAKAM...
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altındaki yükselişin devam edebileceğini öngördü. Memiş, gram altın için 3000-3500 TL, ons altın için ise 2600-3000 dolar aralığını işaret etti. Ayrıca, yıl sonuna kadar FED’in faiz indirimine gitmesinin altın fiyatlarını destekleyebileceğini belirtti. Yatırımcılara nakde ihtiyaçları yoksa altınlarını satmamaları tavsiyesinde bulundu.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 947 bin liraya yükseldi. Günlük bazda yüzde 2,7 artış gösteren altın, bir önceki hafta 2 milyon 870 bin lira seviyesindeydi. Altın borsasında işlem hacmi 2 milyar 361 milyon lira, işlem miktarı ise 809 kilogram olarak kaydedildi.
ALTIN YATIRIMCILARININ GÖZDESİ
Altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası ile Ziraat Bankası öne çıktı. Tüm metallerdeki işlem hacmi ise 2 milyar 383 milyon liraya ulaştı.