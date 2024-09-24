Altında Bütün Hesaplar Değişti! Gram Altının Yükseleceği Rakam Belli Oldu

YÜKSELECEĞİ RAKAM...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altındaki yükselişin devam edebileceğini öngördü. Memiş, gram altın için 3000-3500 TL, ons altın için ise 2600-3000 dolar aralığını işaret etti. Ayrıca, yıl sonuna kadar FED’in faiz indirimine gitmesinin altın fiyatlarını destekleyebileceğini belirtti. Yatırımcılara nakde ihtiyaçları yoksa altınlarını satmamaları tavsiyesinde bulundu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 947 bin liraya yükseldi. Günlük bazda yüzde 2,7 artış gösteren altın, bir önceki hafta 2 milyon 870 bin lira seviyesindeydi. Altın borsasında işlem hacmi 2 milyar 361 milyon lira, işlem miktarı ise 809 kilogram olarak kaydedildi.