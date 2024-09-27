Altında Beklenmedik Hareket! Uzun Zaman Sonra İvme İlk Kez Aşağıda

Son dönemde rekor serisi yaşayan altın piyasasında, haftanın son işlem günü aşağı yönlü bir hareket mevcut. Gram altın bugün 2 bin 927 TL'den satılırken, ONS altın ise 2 bin 669 dolar seviyesinde seyrediyor.

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Altında Beklenmedik Hareket! Uzun Zaman Sonra İvme İlk Kez Aşağıda

Geçtiğimiz haftalarda dünya genelinde merkez bankalarının politika faizi kararlarını açıklamasıyl piyasalarda da hareketlilik arttı. Döviz ve altında art arda rekorlar kaydedilirken, vatandaşın en yaygın yatırım aracı olarak kullandığı altında bugün düşüş eğilimi yaşanıyor.

İşte 27 Eylül 2024 Cuma gününde güncel altın fiyatları…

Gram altın satış fiyatı: 2.927,23 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 4.785,90 TL
Yarım altın satış fiyatı: 9.572,05 TL
Tam altın satış fiyatı: 19.950,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.086,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 49.775,00 TL
Ons altın satış fiyatı: 2.669,28 dolar

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Kaynak: Gerçek Gündem

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