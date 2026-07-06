Altında 4 Haftalık Düşüş Serisi Bozuldu! Dev Banka Bu Seviyeleri İşaret Etti

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ABD’de açıklanan istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması, Fed’in faiz artırımı konusunda elini zayıflattı. Bu gelişme, faiz getirisi olmayan altına destek verirken spot altın 22 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesini test etti. 6 Temmuz saat 08.00 itibarıyla spot altın yüzde 0,22 düşüşle 4 bin 160 dolar seviyesinde işlem gördü. Aynı dakikalarda gram altın ise yüzde 0,23 değer kaybederek 6 bin 262 liraya geriledi.

DOLARIN GÜÇLENMESİ YÜKSELİŞİ SINIRLADI

Altındaki yükseliş eğilimine rağmen dolar endeksindeki artış fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. ABD dolarının diğer para birimleri karşısında yüzde 0,1 değer kazanması, dolar bazında fiyatlanan altını farklı para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar için daha maliyetli hale getirdi. Bu durum, ons altında yukarı yönlü hareketin sınırlı kalmasına neden oldu.

ALTINDA DÜŞÜŞ SERİSİ SONA ERDİ

ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentileri karşılayamaması, piyasalarda faizlerin uzun süre yüksek kalacağına ilişkin endişeleri bir miktar azalttı. Bu gelişmenin ardından altın geçtiğimiz hafta yüzde 2’nin üzerinde prim yaparak dört haftalık düşüş serisini bitirdi.

FED BEKLENTİLERİ YENİDEN ŞEKİLLENDİ

Haziran ayına ilişkin istihdam verileri, ABD iş gücü piyasasında yavaşlama sinyali verdi. Ayrıca önceki iki aya ait verilerin aşağı yönlü revize edilmesi, Fed’in yakın dönemde daha agresif bir faiz adımı atacağına yönelik beklentileri zayıflattı.

PİYASALARIN GÖZÜ FED TUTANAKLARINDA

Altın, düşük faiz beklentilerinden destek bulan varlıklar arasında yer alıyor. Bu nedenle yatırımcılar, Fed’in 16-17 Haziran tarihli toplantısına ait tutanaklardan gelecek mesajları yakından izleyecek. Tutanaklarda para politikasına ilişkin verilecek sinyallerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

JPMORGAN ALTIN TAHMİNİNİ GÜNCELLEDİ

JPMorgan, yılın ikinci yarısına ilişkin altın tahminlerinde dikkat çeken bir revizyona gitti. Banka, bazı önemli sektörlerde altın talebinin beklentilerin altında kalabileceğine işaret ederek yükselişin sınırlı kalabileceğini belirtti. Kurumun tahminine göre altın fiyatlarının üçüncü çeyrekte 4 bin 300 dolar, dördüncü çeyrekte ise 4 bin 500 dolar civarında dengelenmesi bekleniyor. JPMorgan ayrıca güçlü ABD verilerinin altın üzerinde ek baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUMDA SON DURUM

Altındaki dalgalanma diğer değerli metallere de yansıdı. Spot gümüş, 23 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0,87 düşüşle 61,84 dolara indi. Platin yüzde 0,59 kayıpla bin 638 dolardan, paladyum ise yüzde 0,18 düşüşle bin 271 dolardan işlem gördü.

Kaynak: Haber Merkezi