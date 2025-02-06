Altında 3000 Dolar Tahmini Citi'den!

Küresel ekonomiye yönelik belirsizlik ve jeopolitik riskler, yatırımcıların altına yönelik talebini artırırken küresel finans kuruluşlarından da altının kısa vadede yükselişini devam ettirebileceğine dair tahminler geliyor.

ABD’li bankacılık devi Citi Citi, “Ticaret savaşları ve jeopolitik gerilimlerin rezerv çeşitlendirme veya dolarsızlaştırma trendini güçlendirmesi ve gelişmekte olan piyasaların resmi sektör altın talebini desteklemesiyle altın boğa piyasası Trump 2.0 altında devam edecek gibi görünüyor” dedi.

ONS ALTIN 2900 DOLARA YAKLAŞTI

Spot altın, Trump'ın gümrük vergisi politikalarına ilişkin belirsizliğin etkisiyle çarşamba günü 2.882,16 dolar ile rekor seviyeye ulaştı.

Citi, son birkaç yılda küresel altın rezervi alımındaki rekor hıza rağmen, “Resmi sektör altın talebinin 2025-2026 yılları arasında yılda Ikt (1.000 ton) üzerinde güçlü kalmasını bekliyoruz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi