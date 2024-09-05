Altında 2 Yıl Sonra Bir İlk

Özboyacı, "Artan faizler, altına olan talebi ciddi şekilde azalttı. Ayrıca turizm sektöründeki durgunluk ve altın ithalatına getirilen kota, talebi daha da düşürdü. Seçim öncesi altın fiyat farkı kg başına 5 bin dolara kadar çıkmıştı, şu an ise bu fark 2 bin dolar civarında. Yabancı turistler de Türkiye’de altına daha yüksek fiyatlarla ulaşabiliyor, bu da talebi olumsuz etkiliyor" diye ekledi.