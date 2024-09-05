Altında 2 Yıl Sonra Bir İlk
Darphane, Temmuz ayında sadece 478 bin adet Cumhuriyet ziynet altını basarak son iki yılın en düşük üretim seviyesine ulaştı. Yüksek faiz oranlarının cazibesi, fiziki altın talebini geriletirken, hem yerli hem de yabancı yatırımcılar altından uzaklaştı. Bu durum, Darphane’nin altın üretimine de doğrudan yansıdı.
Temmuz ayında altın basımı, aylık bazda son iki yılın en düşük seviyesi olan 478 bin adette kaldı. Nisan ayında seçim belirsizliği nedeniyle 3,8 milyon adetle 2021'den bu yana en yüksek üretim gerçekleştirilmişti. Ancak, yüksek faizler ve azalan fiziki altın talebi, piyasayı olumsuz etkiledi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kuyumculuk Meslek Komitesi Başkanı Ercan Özboyacı, "Faizlerin yükselmesiyle hane halkının altına olan ilgisi neredeyse dibe vurdu. Turizmdeki durgunluk ve düşük bütçeli turistlerin gelmesi de kuyum sektörüne darbe vurdu" dedi.
Ekonomim gazetesinden Yener Karadeniz’in haberine göre, güvenli liman olarak bilinen altın, yılbaşından bu yana yüzde 40’tan fazla değer kazandı. Gram altın fiyatı yıllık bazda yüzde 64 arttı, ancak mevduat faizleri Merkez Bankası verilerine göre yüzde 60’a kadar çıktı. Yüksek faiz getirisinden yararlanmak isteyen yatırımcılar, risk almak istemediği için altın yerine mevduat faizine yöneldi.
Özboyacı, "Artan faizler, altına olan talebi ciddi şekilde azalttı. Ayrıca turizm sektöründeki durgunluk ve altın ithalatına getirilen kota, talebi daha da düşürdü. Seçim öncesi altın fiyat farkı kg başına 5 bin dolara kadar çıkmıştı, şu an ise bu fark 2 bin dolar civarında. Yabancı turistler de Türkiye’de altına daha yüksek fiyatlarla ulaşabiliyor, bu da talebi olumsuz etkiliyor" diye ekledi.
Fiziki altına olan talep düşse de bankalardaki altın mevduat hesaplarında artış yaşanıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, gerçek kişilerin kıymetli maden depo hesapları Temmuz ayında 1 trilyon 7 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde TL mevduatlarının büyüklüğü ise yüzde 22 artışla 5 trilyon 932 milyar TL’ye yükseldi.
Özboyacı, yatırımların da giderek yurtdışına kaydığını vurgulayarak, "Pandemi sonrası Ortadoğulu firmalar Kuyumcukent’e taşınmıştı, ancak bugün dükkanların yarısı boş. Yatırımlar Mısır, Dubai ve Irak’a yöneliyor. Son 6 ayda Mısır’a 1 milyar dolarlık sermaye gitti" ifadelerini kullandı.