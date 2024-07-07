Altına Yatırım Yapacaklar Dikkat! Kuyumcu Esnafından Önemli Tavsiye

Altına yatırım yapmak isteyenlere kuyumcu esnafından önemli tavsiyeler geldi. Son dönemlerdeki altın fiyatlarındaki artışa dikkati çeken kuyumcular, işçilik taşıyan ziynet eşyalarından kaçınılması gerektiğini söyledi.

Son Güncelleme:
> <

Altın fiyatlarındaki artış sürerken, kuyumcu esnafından yatırımcılara öneriler geldi. Gram altına talebin arttığını ifade eden kuyumcular, altına yatırım yapmayı düşünen kişilere 24 ayar gram altın, cumhuriyet altını ve çeyrek altını önerdi.

'PİYASA ÇOK HIZLI HAREKETLENDİ'

Eskişehir'de kuyumculuk yapan Emre Öztürk, altın fiyatlarına ilişkin, “Özellikle bayram öncesinde fiyatlarda birazcık daha geri çekilme yaşanmıştı, 2 bin 480 seviyelerine kadar düşmüştü. Bu seviyeye bayram dönüşüyle beraber 2 bin 510 seviyelerine kadar yükseldi. Bu tabii ki yeni bir rekor diyemeyiz ama önümüzdeki günlerde bu rekorun kırılmayacağını da söyleyemeyiz. Çünkü piyasa çok hızlı bir şekilde hareketlenmeye başladı" dedi.

'24 AYAR GRAM ALTIN TERCİH EDİN'

Vatandaşlara yatırım tavsiyesinde de bulunan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

'Yatırım için daha öncesinde ziynet altınlarda ata altını daha çok tavsiye ediyorduk. İşçilik fiyatları birazcık daha azdı ama şu anda baskın maliyetleriyle beraber gram altına yöneldi diyebiliriz. Özellikle bu 22 ayar gram altınların piyasadan toplanmasıyla 24 ayar gram altına talebi birazcık daha artırdı. Bununla beraber gram altındaki talep artışı çok daha fazla oldu. Özellikle yatırım yapacak kişilere tavsiyemiz şu an için 24 ayar gram altın diyebiliriz. Daha sonrasında da yine cumhuriyet altını ve çeyrek altın diye sıralayabiliriz.'

Kuyumcularda Büyük Rağbet Görüyor, Herkes Bu Altını Alıyor: Yok Satıyor!Kuyumcularda Büyük Rağbet Görüyor, Herkes Bu Altını Alıyor: Yok Satıyor!Ekonomi
Kuyumcu esnafından duyulmamış yıl sonu altın fiyatları tahmini: Gram altın ne kadar olacak?Kuyumcu esnafından duyulmamış yıl sonu altın fiyatları tahmini: Gram altın ne kadar olacak?Ekonomi

Kaynak: İHA

Etiketler
Altın
Son Güncelleme:
Tarladan Uyarı Geldi: 'Patates Komple Dökülür, Üretici Tarladan Çekilir' Uyarı: 'Patates Komple Dökülür, Üretici Tarladan Çekilir'
Marmara Denizi'nde Zehirli Tehlike: Bu Bölgelerde Baskın Hale Geldi Marmara Denizi'nde Zehirli Tehlike!
Karadut Reçeli Yapmanın Yolu. 1 Yıl Boyunca Bozulmaması İçin Böyle Hazırlanmalı Karadut Reçeli Yapmanın Yolu. 1 Yıl Boyunca Bozulmaması İçin Böyle Hazırlanmalı
Araç Sahipleri Dikkat! Benzin ve Motorinde Tabela Değişti: İşte Yeni Fiyatlar... Benzin ve Motorinde Tabela Değişti! İşte Yeni Fiyatlar...
ÇOK OKUNANLAR
Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı
Türkiye'de Sadece Düzceliler Biliyor: Kolesterolü Bitiriyor, Tansiyonu Dengeliyor Türkiye'de Sadece Düzceliler Biliyor: Kolesterolü Bitiriyor, Tansiyonu Dengeliyor
Meteoroloji'den 14 İle Uyarı! Sağanak Yağış Fena Vuracak Sağanak Yağış Fena Vuracak
Araç Sahipleri Dikkat! Benzin ve Motorinde Tabela Değişti: İşte Yeni Fiyatlar... Benzin ve Motorinde Tabela Değişti! İşte Yeni Fiyatlar...
Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden Skandal Paylaşım! Barış Alper Yılmaz'ı Hedef Aldı Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden Skandal Paylaşım!