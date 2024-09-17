Altın Zirveden Döndü: Piyasalarda Rüzgar Tersine Esmeye Başladı!

BORSA İSTANBUL'DA SON DURUM

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,89 oranında değer kazancı ile 9.758,14 puandan veda etti. Endeks, bir önceki kapanışa göre 180,67 puanlık artış yaşarken, toplam işlem hacmi 69,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,92 sevyesindeyken, holding endeksi ise yüzde 2,06 oranlarında yükselişe geçti. Sektör endeksleri arasında en büyük kazancı elde eden sektör, ticaret sektörü oldu ve yüzde 4,17 oranında bir yükseliş gösterdi. Öte yandan, taş toprak sektörü, yüzde 0,73 oranında bir değer kaybı yaşadı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın yarınki para politikası kararları öncesinde pozitif bir seyir izleniyor. Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda 50 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisinin güçlü kalmaya devam ettiğini belirtti. Fed'in vereceği kararda yüzde 50'den fazla ihtimalle 50 baz puanlık bir indirim kararı vereceği tahmin ediliyor.

Yarınki para politikası kararlarıyla birlikte, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasından alınacak sinyaller de yakından takip edilecek.

Yurt içinde, kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi ve İngiltere'de enflasyon, Japonya'da dış ticaret dengesi, ABD'de ise konut başlangıçları ve inşaat izinleri takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyeleri direnç, 9.700 ve 9.600 puanlar ise destek konumunda değerlendiriliyor.