Altın Zengini İller Belli Oldu: Listenin İlk Sırasındaki Şehir Şaşırttı
Altın mevduatının en az olduğu iller ve en çok olduğu iller belli oldu. Altın zengini olan o il şaşırttı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomist Şenol Babuşçu, illerin altın mevduatlarını paylaşarak Türkiye'nin altın piyasasında hangi şehirlerin öne çıktığını ortaya koydu. En çok altın mevduatına sahip şehirler sıralamasının zirvesinde Kırıkkale yer alırken, Kırıkkale'yi Çankırı ve Kütahya takip etti. Babuşçu'nun paylaştığı bilgilere göre, listede Türkiye'nin her bölgesinden farklı şehirler bulunuyor.
BÜYÜK ŞEHİRLERDE ALTIN YOK
Büyük şehirlerde altın oranı düşük seviyelerde. Altın mevduatının en az olduğu iller arasında ise İstanbul, Ankara ve Gaziantep dikkat çekiyor. İlk üç şehirdeki altın listesi, sonunda yer alan 10 şehrin toplam altın miktarının geride bırakılacağı dikkat çekici bir fark oluşturur.
ALTIN ZENGİNİ ŞEHİRLER
Altın mevduatı en yüksek iller arasında Kırıkkale, Çankırı, Kütahya, Rize, Isparta, Tokat, Amasya, Karabük, Artvin, Malatya, Elazığ, Erzurum, Bilecik, Bayburt, Gümüşhane, Osmaniye, Bolu, Burdur, Adıyaman, Bitlis, Sivas, Çanakkale, Erzincan, Bingöl, Hakkari, Muş, Ordu, Düzce, Van, Kars, Karaman, Eskisehir, Niğde, Balıkesir, Afyonkarahisar, Ardahan, Sakarya ve Siirt gibi şehirler öne çıktı.