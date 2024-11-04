Altın Zengini İller Belli Oldu: Listenin İlk Sırasındaki Şehir Şaşırttı

Ekonomist Şenol Babuşçu, illerin altın mevduatlarını paylaşarak Türkiye'nin altın piyasasında hangi şehirlerin öne çıktığını ortaya koydu. En çok altın mevduatına sahip şehirler sıralamasının zirvesinde Kırıkkale yer alırken, Kırıkkale'yi Çankırı ve Kütahya takip etti. Babuşçu'nun paylaştığı bilgilere göre, listede Türkiye'nin her bölgesinden farklı şehirler bulunuyor.