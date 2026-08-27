Altın Yeniden Yükselişe Geçti! Gram ve Ons Altında Son Durum

Altın fiyatları, önceki seansta yaşadığı kayıpların ardından yeniden yükselişe geçti. Ons altın 4 bin 650 dolara yaklaşırken, gram altın gün içinde 7 bin 186 lirayı gördü. Piyasalarda gözler Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole sempozyumundaki konuşmasına çevrildi.

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Altın Yeniden Yükselişe Geçti! Gram ve Ons Altında Son Durum
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Altın, ons başına 4 bin 650 dolara yaklaşarak bir önceki seansta yaşadığı düşüşün büyük bölümünü telafi etti. Değerli metal, son üç ayın en yüksek seviyelerine yakın hareket ediyor.

ABD'de açıklanan veriler, PCE fiyatlarının temmuz ayında beklentilerin üzerinde yükseldiğini ve Fed'in hedefinin üzerinde kalmayı sürdürdüğünü ortaya koydu. Piyasalarda şimdi gözler, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın cuma günü Jackson Hole sempozyumunda yapacağı konuşmaya çevrildi. Yatırımcılar, Warsh'ın açıklamalarında Fed'in eylül ayındaki para politikası kararına ilişkin vereceği mesajları takip edecek.

ALTIN FİYATLARINI DESTEKLEYEN GELİŞMELER

Altındaki yükselişte ABD'nin borç görünümüne yönelik endişeler ve doların zayıf seyri de etkili oluyor. Çin'in Hong Kong üzerinden gerçekleştirdiği net altın ithalatı ise temmuz ayında bir önceki aya kıyasla yaklaşık yüzde 11 arttı.

Altın Yeniden Yükselişe Geçti! Gram ve Ons Altında Son Durum - Resim : 1

ONS ALTINDA SON DURUM

Ons altın güne 4 bin 605 dolardan başladı. Gün içerisinde en düşük 4 bin 600 doları, en yüksek ise 4 bin 643 doları gördü. Ons altın şu sıralarda 4 bin 619 dolardan işlem görüyor.

Altın Yeniden Yükselişe Geçti! Gram ve Ons Altında Son Durum - Resim : 2

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın güne 7 bin 107 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 105 lira, en yüksek ise 7 bin 186 lira seviyesi görüldü. Gram altın şu sıralarda 7 bin 149 liradan alıcı buluyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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