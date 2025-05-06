Altın Yeniden Tırmanışa Geçti: Gözler FED Kararında

Küresel piyasalarda artan jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, altın fiyatlarında güçlü bir yükseliş dalgası başlattı. Yeni haftaya hızlı başlayan altın, geçtiğimiz haftaki kayıplarını telafi ederek yeniden zirveye tırmandı.

GRAM YÜKSELİYOR

Gram altın, güne 4168 TL seviyesinden başlarken, saat 09.00 itibarıyla 4.163,99 TL'den işlem görüyor.

6 Mayıs güncel altın fiyatları şöyle:

Çeyrek altın 6.928,00 TL

Yarım altın 13.855,00 TL

Cumhuriyet altını 27.584,00 TL

Gremse altın 68.103,51 TL

ONS altın 3.360,23 Dolar

Ons altın, haftanın ikinci işlem gününe yüzde 3,7 primle başladı ve 3360 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Teknik analizde 3385 dolar seviyesi direnç, 3325 dolar ise kısa vadeli destek noktası olarak izleniyor.

ALTINA TALEP ARTTI

Altın fiyatlarındaki bu yükselişte en dikkat çekici etkenlerden biri, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikaları. Yabancı yapım filmlere yüzde 100 gümrük vergisi getireceğini duyuran Trump, aynı zamanda ilaç sektörüne yönelik yeni tarifelerin de yolda olduğunu açıkladı. Bu gelişmeler yatırımcıları 'güvenli liman' altına yöneltti.

Trump’ın açıklamalarıyla birlikte, Asya piyasalarında da dolardan kaçış hareketi hız kazandı. Çin başta olmak üzere birçok ülkede altın talebi artarken, para birimlerinin dolar karşısında değer kazanması sarı metalin küresel fiyatını destekledi.

GÖZLER FED KARARINDA

Piyasalar için haftanın en kritik gelişmesi ise FED’in faiz kararı olacak. İki gün sürecek toplantılar sonunda, yarın akşam faiz oranlarında değişiklik beklenmiyor. Ancak FED Başkanı Jerome Powell’ın vereceği mesajlar, altın fiyatlarının yönü açısından belirleyici olacak.

Kaynak: Haber Merkezi