Altın Yeniden Hareketlendi! Düşüşün Ardından Kritik Toparlanma: Dipten Dönüş Sinyali mi?

Haftanın son işlem günlerine yaklaşılırken altın fiyatlarında dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Son günlerde sert bir düşüş yaşayan altın, ardından gelen alımlarla birlikte yeniden toparlanma sinyalleri vermeye başladı.

Ons altın, gün içinde 6 Şubat’tan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra yönünü yukarı çevirerek yüzde 0,7’lik artışla 4.851 dolar seviyesine yükseldi. Önceki gün yaşanan yüzde 3,7’lik sert kaybın ardından gelen bu toparlanma, piyasalarda “tepki alımı” olarak yorumlandı.

ABD piyasalarında işlem gören Nisan vadeli altın kontratları ise spot piyasadan farklı bir seyir izledi. Vadeli işlemlerde fiyatlar yüzde 0,8 gerileyerek 4.858,60 dolar seviyesine düştü.

GRAM ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞTE

Küresel piyasalardaki toparlanmanın etkisi Türkiye’de de hissedildi. Gram altın, gün içerisinde yüzde 0,9 oranında değer kazanarak 6.913 lira seviyesine çıktı.

DOLARIN ZAYIFLAMASI DESTEK OLDU

Doların uluslararası piyasalarda güç kaybetmesi, altının yeniden cazip hale gelmesini sağladı. Bu gelişme, fiyatların düşüş sonrası toparlanmasına katkı sunarken, analistler doların ivme kaybının altındaki gerilemeyi sınırladığını belirtiyor.

FAİZ VE ENERJİ BASKISI SÜRÜYOR

Öte yandan küresel ekonomik gelişmeler altın üzerindeki baskıyı tamamen ortadan kaldırmış değil. Özellikle Orta Doğu’daki gerilimin etkisiyle petrol fiyatlarının 110 doların üzerine çıkması, enflasyon endişelerini yeniden artırdı.

Artan enerji maliyetleri normal şartlarda altına talebi artırsa da, merkez bankalarının sürdürdüğü sıkı para politikası ve yüksek faiz ortamı, altındaki yükselişi sınırlayan en önemli etkenler arasında gösteriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi