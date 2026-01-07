Altın Yeniden Atağa Kalktı! Gram Altın Rekor Bandına Yaklaştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın piyasasında yükseliş ivmesi sürüyor. 7 Ocak 2026 sabahında gram altın 6.195 TL seviyesinden işlem görürken, Kapalıçarşı’da fiziki gram altın satışları 6.390 TL civarında gerçekleşiyor. Aralık ayında 6.281 TL ile tarihi zirvesini gören gram altın, son 24 saatte 6.227 TL seviyesine kadar yükselerek yeniden rekor seviyelere yaklaşmış durumda.

Haftanın ortasına girilirken küresel piyasalarda da altın hareketliliği dikkat çekiyor. Dün yüzde 1’in üzerinde prim yapan ons altın, günü 4.495 dolar civarında tamamladı. Yeni işlem gününde ise sınırlı kâr satışlarının etkisiyle ons fiyatı 4.475 dolar seviyelerine yakın dengelenmeye çalışıyor.

GRAM ALTINDA GÜNCEL DURUM

Yurt içinde gram altın fiyatı 7 Ocak 2026 itibarıyla 6.195 TL düzeyinde bulunuyor. Kapalıçarşı’da kuyumcularda sabah saatlerinde fiziki gram satışının 6.390 TL, çeyrek altının ise yaklaşık 10.420 TL seviyelerinden gerçekleştiği görülüyor. Aralık ayında kaydedilen 6.281 TL’lik rekor sonrası fiyatların yeniden bu banda yaklaşması dikkat çekiyor.

JEOPOLİTİK GERİLİM ALTINI DESTEKLİYOR

Piyasalar, jeopolitik riskleri yakından izlemeyi sürdürüyor. ABD’nin Venezuela ile ilgili yürüttüğü operasyonların etkileri gündemdeyken, Washington yönetiminin iş birliği sağlanmaması hâlinde baskıyı artırabileceği konuşuluyor. Öte yandan Grönland’a yönelik olası askeri adım ihtimalinin tamamen dışlanmaması da jeopolitik tansiyonu yüksek tutuyor. Bu gelişmeler, altına yönelik “güvenli liman” talebini canlı tutuyor.

GÖZLER ABD VERİLERİNDE

ABD Merkez Bankası’nın bu yıl iki faiz indirimi yapacağına yönelik beklenti korunuyor. Piyasaların odağında ise bu hafta açıklanacak makroekonomik veriler var. Özellikle cuma günü yayımlanacak tarım dışı istihdam verisinin, istihdam kaybına işaret etmesi hâlinde doların zayıflaması ve değerli metallerde yükselişin güçlenmesi bekleniyor. Bu verinin FED’in para politikasına ilişkin beklentiler üzerindeki etkisi yakından takip edilecek.

ONS ALTINDA ÖNE ÇIKAN TEKNİK SEVİYELER

Uzmanlar, ons altında 4.550 dolar seviyesinin önemli bir direnç noktası olarak öne çıktığını belirtiyor. Kısa vadede geri çekilmeler yaşanması durumunda ise 4.380 dolar seviyesinin kritik destek olarak izleneceği ifade ediliyor. Altının yönü, hem jeopolitik gelişmeler hem de açıklanacak ekonomik verilerle şekillenmeye devam edecek.

Kaynak: Haber Merkezi