Altın Fiyatlarında Son Durum

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? İşte 5 Ağustos güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

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Altın Fiyatlarında Son Durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor.

Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 5 Ağustos 2024 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

* Gram altın satış fiyatı: 2.619,20 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.325,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 8.641,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 17.198,20 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 17.228,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 43.127,39 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.453,33 dolar

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Altın Altın fiyatları Çeyrek Altın Gram Altın
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