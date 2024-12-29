Altın Yatırımında Yeni Dönem! Rota Tamamen Değişti
Altın fiyatlarının artışı sürerken, yatırımcılar arasında yeni bir eğilim ortaya çıktı. Geleneksel çeyrek, yarım ve tam altınlar yerine, işçiliği olmayan saf altın türleri yatırımcıların öncelikli tercihi haline geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bankalar ve kuyumcular arasındaki fiyat farkları, altın alımında belirleyici faktörlerden biri oldu. Yatırımcılar, bozdururken minimum değer kaybı yaşatan altın türlerine yönelmeye başladı. Özellikle külçe, gram ve kesme altınlar bu alanda öne çıkıyor.
HAS ALTIN ÖNE ÇIKIYOR
İşçilik maliyetlerinden arındırılmış has altın, alım ve satım arasında düşük fark sunması nedeniyle yatırımcıların gözdesi oldu. Örneğin, 100 gram has altın için alım fiyatı yaklaşık 302 bin TL, satım fiyatı ise 301 bin TL civarında. Bu da sadece 1000 TL’lik bir kayba işaret ediyor.
Buna karşılık, işçiliği yüksek bilezik gibi ürünlerde alım-satım farkı 2000 TL'yi bulabiliyor. İşçilik bedelleri ve kuyumcuların kar oranları, bu farkın temel nedenini oluşturuyor.
YATIRIMDA YENİ DÖNEM
Geçmişte işçilikli altınlara yönelen yatırımcılar, artık daha az değer kaybı sağlayan saf altın türlerine odaklanıyor. Bu değişim, özellikle gram ve külçe altın gibi işçiliği düşük ürünlerin popülaritesini artırdı.
Uzmanlar, yatırımcıların altın alırken sadece fiyatlara değil, alım-satım farklarına ve işçilik maliyetlerine de dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor. Yükselen bu trend, altın piyasasında yeni bir dönemin habercisi olabilir.