Altın Yatırımında Yeni Dönem! Rota Tamamen Değişti

HAS ALTIN ÖNE ÇIKIYOR

İşçilik maliyetlerinden arındırılmış has altın, alım ve satım arasında düşük fark sunması nedeniyle yatırımcıların gözdesi oldu. Örneğin, 100 gram has altın için alım fiyatı yaklaşık 302 bin TL, satım fiyatı ise 301 bin TL civarında. Bu da sadece 1000 TL’lik bir kayba işaret ediyor.