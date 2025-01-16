Altın Yatırımcısını Terletecek Uyarı! Uzmanı Net Tarih Verdi, Gram Altında Bomba Gelişme

ALTIN ALMAK VEYA SATMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Yıldırımtürk, altın alımı ve satımıyla ilgili olarak, piyasada şu an karışık bir durum olduğunu söyledi. Hem altın satan hem de altın alan yatırımcılar bulunuyor. Bir kısım yatırımcı, mevcut altınlarını satıp, faiz indirimi beklentisiyle daha yüksek faizli yatırım araçlarına yöneliyor. Diğer taraftan, nakit parası olanlar ise altını, ikinci el konut veya otomobil almak amacıyla satıyor. Yıldırımtürk, önümüzdeki aylarda enflasyonda bir düşüş yaşanmazsa altın talebinin devam edebileceğini, ancak fiyatlarda bir düşüş yaşanması durumunda talebin azalabileceğini ifade etti.