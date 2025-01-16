Altın Yatırımcısını Terletecek Uyarı! Uzmanı Net Tarih Verdi, Gram Altında Bomba Gelişme
Altın fiyatları, son günlerdeki yükselişle yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Gram altın fiyatı 3060 TL seviyelerini aşarken, çeyrek altın 5 bin TL'nin üzerine çıktı. Birikimlerini altına yatırmak isteyenler ve halihazırda altına yatırım yapmış olanlar, fiyatlardaki gelişmeleri merakla takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarındaki son durumu ve 2025 yılı beklentilerini değerlendirdi.
Kaynak: NTV
Altın fiyatlarındaki son yükselişin temel nedenlerinden biri, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine girmesi olarak gösteriliyor. Ancak, faiz indiriminin sınırlı olacağı beklentisi, altının fiyatlamasında önemli bir rol oynuyor. Yıldırımtürk, özellikle jeopolitik gerginlikler ve para birimlerine olan güvensizliklerin altın fiyatlarını desteklediğini belirtti. Ayrıca, Trump'ın gelecekteki ekonomik politikaları ve siyasi durumu da fiyatları etkileyen faktörler arasında yer alıyor.
ALTIN İÇ PİYASADA SATIŞ AĞIRLIKLI SEYREDİYOR
İç piyasada ise altın fiyatlarıyla ilgili farklı bir seyir izleniyor. Dış piyasa ile iç piyasa arasındaki fiyat farkı, özellikle altın ithalatına kota getirilmesinin ardından belirginleşmişti. Yıldırımtürk, bu farkın şu anda 300 dolara kadar düştüğünü belirtti. İç piyasada gram altın fiyatları 3060 TL ile 3070 TL arasında işlem görürken, vatandaşların enflasyona karşı altına yönelmeye devam ettiğini vurguladı.
Döviz fiyatlarının iç piyasadaki altın fiyatlarına fazla etki etmediği, Merkez Bankası'nın uyguladığı kontrollü dalgalı kur politikasının da önemli bir rol oynadığı ifade edildi.
2025'TE ALTIN KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEK Mİ?
Geçtiğimiz yıl altın, yatırımcılarına en yüksek getiriyi sağlayan araçlardan biri oldu. Yıldırımtürk, 2024'te de altının kazanç sağlamaya devam edeceğini öngörüyor. 2025 yılı için ise, enflasyonun düşmesi durumunda altının reel getirisinde yine olumlu bir seyir izlenebileceğini belirtti.
ALTIN ALMAK VEYA SATMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
Yıldırımtürk, altın alımı ve satımıyla ilgili olarak, piyasada şu an karışık bir durum olduğunu söyledi. Hem altın satan hem de altın alan yatırımcılar bulunuyor. Bir kısım yatırımcı, mevcut altınlarını satıp, faiz indirimi beklentisiyle daha yüksek faizli yatırım araçlarına yöneliyor. Diğer taraftan, nakit parası olanlar ise altını, ikinci el konut veya otomobil almak amacıyla satıyor. Yıldırımtürk, önümüzdeki aylarda enflasyonda bir düşüş yaşanmazsa altın talebinin devam edebileceğini, ancak fiyatlarda bir düşüş yaşanması durumunda talebin azalabileceğini ifade etti.
Altın, yalnızca fiziki olarak değil, aynı zamanda borsada işlem gören sertifikalar ve altın fonları şeklinde de yatırım yapılabilen bir araç olarak dikkat çekiyor. Yıldırımtürk, yatırımcıların portföylerinde yüzde 30-40 oranında altın bulundurmasının, bu coğrafyada geçerli bir strateji olduğunu belirtti. Ayrıca, finansal okur yazarlığı yüksek yatırımcıların altın fonlarını tercih ettiklerini de sözlerine ekledi.