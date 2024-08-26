Altın Yatırımcısı Olanlar Dikkat: Kuyumcularda Yeni Dönem Resmen Başladı

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, yeni hijyen cihazının kuyumcular ve müşteriler için önemli bir sağlık koruma aracı olduğunu vurguladı. Atayık, mağazalarında bu cihazı kullanan tüm kuyumculara "Sağlık ve Hijyen Öncelikli İşletme Sertifikası" verdiklerini belirtti. Bu sertifika, müşterilere güvenli bir alışveriş ortamı sunmayı amaçlıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde 5 yıllık AR-GE çalışmaları sonucunda geliştirilen bu özel cihaz, Amerika'nın FDA sertifikası ve Almanya'nın akredite bağımsız kurumları tarafından test edilerek onaylanmış durumda. Mustafa Atayık, cihazın tanıtımından önce bile kuyumcuların yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, sektörde hijyen standartlarını yükseltmenin önemine dikkat çekti.