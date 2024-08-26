Altın Yatırımcısı Olanlar Dikkat: Kuyumcularda Yeni Dönem Resmen Başladı
İstanbul Kuyumcular Odası (İKO), altın ve mücevher alışverişinde hijyen standardını yükseltmek amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Türkiye'de ve dünyada akreditasyon süreçlerinden başarıyla geçen, yüksek teknoloji ürünü altın takı ve mücevher hijyen cihazı, artık kuyumcuların hizmetinde.
İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, yeni hijyen cihazının kuyumcular ve müşteriler için önemli bir sağlık koruma aracı olduğunu vurguladı. Atayık, mağazalarında bu cihazı kullanan tüm kuyumculara "Sağlık ve Hijyen Öncelikli İşletme Sertifikası" verdiklerini belirtti. Bu sertifika, müşterilere güvenli bir alışveriş ortamı sunmayı amaçlıyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde 5 yıllık AR-GE çalışmaları sonucunda geliştirilen bu özel cihaz, Amerika'nın FDA sertifikası ve Almanya'nın akredite bağımsız kurumları tarafından test edilerek onaylanmış durumda. Mustafa Atayık, cihazın tanıtımından önce bile kuyumcuların yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, sektörde hijyen standartlarını yükseltmenin önemine dikkat çekti.
Atayık, hijyen cihazını kullanmak isteyen kuyumcuların, "ikohaber.com" sitesi üzerinden çevrim içi olarak sipariş verebileceğini de açıkladı. Bu cihaz sayesinde, müşterilere sunulacak altın takı ve mücevherlerin saniyeler içinde dezenfekte edilebileceğini belirtti. Atayık, "Bu cihazla, müşterilerinizin ve çalışanlarınızın sağlığını koruyabilir, altın ve mücevherlerinizi yüzde 99,99 oranında dezenfekte edebilirsiniz" dedi.
İKO Başkanı, özellikle yeni salgın risklerinin konuşulduğu bu dönemde, kuyumculuk sektörünün sterilizasyon cihazı ile halk sağlığına verdiği önemi bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Atayık, 2 ay önce kurumsal firmalara verdikleri bu cihazın, mağazalarda etkin bir şekilde kullanılmaya başlandığını belirterek, bu adımın sektör için büyük bir yenilik olduğunu ifade etti.