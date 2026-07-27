Altın Yatırımcısı Ekran Başına! Savaş Tansiyonu Düştü, Fiyatlar Sıçradı

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Gram altın yeni haftaya 6 bin 227 TL, ons altın ise 4 bin 092 dolar seviyesinden başladı. Orta Doğu'da çatışmaların hız kesmesi ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon endişelerini azaltmasıyla altın fiyatları pazartesi günü yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

ALTINDA SON DURUM

İç ve dış piyasaları etkileyen altın ve döviz kurundaki hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Vatandaşlar, "Gram altın bugün ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?" ve "Ons altın fiyatı ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.

İRAN'DAN ATEŞKES SİNYALİ

Piyasalarda yükselişi destekleyen gelişmeler arasında Orta Doğu'daki jeopolitik tansiyonun düşmesi yer aldı. Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, ABD'nin saldırılarını durdurması halinde Tahran yönetiminin de askeri operasyonlarını askıya almaya hazır olduğunu ifade etti.

Açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarının hedef sayısının azaldığı ve mühimmat stoklarının tükenme riski bulunduğuna ilişkin değerlendirmelerinin ardından Washington'ın bombardıman operasyonlarına ara vermesi sonrasında geldi.

İşte 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü itibarıyla güncel altın satış fiyatları:

Gram altın: 6.227,68 TL

Çeyrek altın: 10.200,00 TL

Yarım altın: 20.412,00 TL

Tam altın: 40.213,95 TL

Cumhuriyet altını: 40.631,00 TL

Gremse altın: 100.843,25 TL

Ons altın: 4.092,53 dolar

Kaynak: Haber Merkezi