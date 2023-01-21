Altın yatırımcılarına kritik uyarı: Bu haberi okumadan sakın altın almayın
Altın alım satımı yapacak olan vatandaşlar piyasaların güncel durumunu takip ediyorlar. Haftanın son işlem gününe altın fiyatları düşüşle başladı. Altının gram fiyatı, şu anda 1.166 liradan işlem görüyor. Altın yatırımcılarına ise uzman isimden kritik uyarı geldi.
Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar son dakika altın fiyatlarını ve piyasaların durumunu takip ediyorlar. Son dönemde sert hareketlenmeler yaşayan altın fiyatları dün güne düşüşle başladı.
Bu düşüşün ardından 'altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?' soruları yeniden gündeme geldi. Bu noktada ise uzman isim altın yatırımcılarını uyardı...
ALTIN YATIRIMCILARINA KRİTİK UYARI!
Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 1.166 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,48 artışla 1.168 liradan tamamladı.
Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? derken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik bir uyarı geldi.