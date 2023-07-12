Altın yatırımcıları için alarm zili çaldı: 'Dramatik bir şekilde değişebilir'

ABD ENFLASYON VERİSİ SONRASI ALTIN FİYATLARI NE OLUR?

Bir yandan ise ABD Merkez Bankası’nın faiz kararını yakından takip eden piyasalarda ons altın fiyatları için tahminler de gelmeye devam ediyor. Bugünkü enflasyon verisi için kısa vadeli tahminde bulunan uzmanlar sürpriz gelebilecek enflasyon verisinin küresel piyasalar üzerinde etkili olmasını bekliyor.