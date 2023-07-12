Altın yatırımcıları için alarm zili çaldı: 'Dramatik bir şekilde değişebilir'
Saat 15.30’da açıklanacak ABD enflasyonu öncesi ons altın fiyatı yükselirken, gram altın fiyatı da zirvesini yeniledi. Uzmanlar, yatırımcıları uyardı.
Altın piyasasında ABD enflasyon verisi öncesinde pozitif bir hava hakim. Ons altın kritik veri öncesinde yönünü yukarı çevirerek 1946 dolar seviyesine kadar yükselirken, yurt içinde dolar kurundan da destek alan gram altın fiyatı rekor seviyeyi gördü.
Altının gram fiyatı şu sıralar 1629 liradan değerleniyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2730 TL, Cumhuriyet altını 11.075 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 1581 TL seviyelerinde bulunuyor.
TÜM GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA
ABD haziran ayı enflasyonu bugün TSİ 15.30’da açıklanacak. Manşet enflasyonun yüzde 4 seviyesinden yüzde 3,1’e gerilemesi, çekirdek enflasyonun ise, Haziran’da bir önceki aya göre yüzde 0,4’ten yüzde 0,3’e gerilemesi bekleniyor.
ABD ENFLASYON VERİSİ SONRASI ALTIN FİYATLARI NE OLUR?
Bir yandan ise ABD Merkez Bankası’nın faiz kararını yakından takip eden piyasalarda ons altın fiyatları için tahminler de gelmeye devam ediyor. Bugünkü enflasyon verisi için kısa vadeli tahminde bulunan uzmanlar sürpriz gelebilecek enflasyon verisinin küresel piyasalar üzerinde etkili olmasını bekliyor.