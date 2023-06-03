İslam Memiş 'son alım fırsatını' açıkladı! Bir daha yok...
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için son alım fırsatını açıkladı. Memiş, gram altın için rakam verdi.
Memiş, borsa, altın ve dövizin geleceğiyle ilgili analizde bulundu. Borsada yükseliş devam edecek mi, altın alım seviyesinde mi, dolar yatırım aracı mıdır? Memiş bu sorulara kendi Youtube hesabından yanıt verdi.
Memiş anlattıklarının yatırım tavsiyesi olmadığını söyleyerek şu açıklamalarda bulundu: "Bu hafta itibariyle iyimserlik bir miktar arttı. Ancak çarşamba günü resmi kur yönünde ataklar görüldü. Borsa beklediğimiz gibi pozitif yönde haftayı tamamladı. Yıl içerisinde 6 bin puan seviyesine bekleyerek borsadaki 4 hisse seviyemizle beklemeye devam edeceğimizi söylemiştim.
Yükselişlerin devam edip etmeyeceği pazartesi belli olacak. Ne olursa olsun borsadaki 6 bin puan seviyesindeki beklentimiz devam ediyor.
Yükselişlerin devam edip etmeyeceği pazartesi belli olacak. Ne olursa olsun borsadaki 6 bin puan seviyesindeki beklentimiz devam ediyor.
Dolar tarafında çok sorular geliyor. Bu soruların gelme sebebi doları bir yatırım aracı olarak görmek. Doları bir yatırım aracı olarak görenlere üzülüyorum. Özellikle doların bir yatırım aracı olmadığını söylemiştim.
Dolardan uzaklaşın. Çünkü özellikle dolar endeksinden bahsediyorum. Dolar endeksinden haziran sonrası 92 - 94 seviyelerine kadar bir düşüş bekliyorum.
Dolar endeksinde düşüş kaçınılmaz. Dolar endeksinin 104 seviyesi son viraj ve çıkış için son fırsat.