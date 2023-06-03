İslam Memiş 'son alım fırsatını' açıkladı! Bir daha yok...

Memiş anlattıklarının yatırım tavsiyesi olmadığını söyleyerek şu açıklamalarda bulundu: "Bu hafta itibariyle iyimserlik bir miktar arttı. Ancak çarşamba günü resmi kur yönünde ataklar görüldü. Borsa beklediğimiz gibi pozitif yönde haftayı tamamladı. Yıl içerisinde 6 bin puan seviyesine bekleyerek borsadaki 4 hisse seviyemizle beklemeye devam edeceğimizi söylemiştim.

Yükselişlerin devam edip etmeyeceği pazartesi belli olacak. Ne olursa olsun borsadaki 6 bin puan seviyesindeki beklentimiz devam ediyor.