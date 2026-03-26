Altın ve Gümüşte Yön Belirsizliği: Piyasalarda 'Sarkaç Etkisi' Hakim

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel piyasalarda belirsizlik sürerken altın fiyatları sınırlı hareketlerle yatay bir seyir izledi. Orta Doğu’daki ateşkes ihtimali ve diplomatik temaslar, yatırımcıların temkinli duruşunu korumasına neden oldu. Perşembe günü spot altın, ons başına 4.503 dolar seviyelerinde dengelenirken, ABD’de işlem gören Nisan vadeli kontratlar ise yüzde 1’in üzerinde gerileyerek 4.500 dolar bandına çekildi.

PETROLDEKİ GERİLEME ALTINI DESTEKLEDİ

Enerji fiyatlarındaki düşüş, enflasyon baskısının hafiflemesine katkı sağladı. Bu gelişme altın için destekleyici bir unsur olarak öne çıkarken, ABD yönetiminin Orta Doğu’daki gerilimi azaltmaya yönelik adımları piyasalarda risk algısını yeniden şekillendirdi.

GÜVENLİ LİMAN ETKİSİ ZAYIFLADI

Son aylarda sert dalgalanmalar yaşayan altın, dört ayın en düşük seviyelerine kadar gerileyerek yıl başından bu yana elde ettiği kazançların önemli bir kısmını geri verdi. Geleneksel olarak kriz dönemlerinde öne çıkan “güvenli liman” özelliğinin bu süreçte zayıf kalması yatırımcıları şaşırttı.

KÜRESEL KURUMLAR UZUN VADEDE UMUTLU

Kısa vadede baskı devam etse de uluslararası finans kuruluşları altın için olumlu beklentilerini koruyor. Özellikle merkez bankalarının süren alımları, fiyatların orta ve uzun vadede yeniden yükselişe geçebileceği yönünde yorumlanıyor. Analistlere göre ons altın için 5.400 dolar ve üzeri seviyeler gündemde.

“SARKAÇ HAREKETİ” VURGUSU

Piyasalardaki sert iniş çıkışlara dikkat çeken bazı analistler, altının aşırı yükseliş ve düşüşler arasında gidip gelen bir “sarkaç” etkisi içinde olduğunu belirtiyor. Mevcut seviyelerin ise aşırı satış sinyalleri taşıdığı ifade ediliyor.

2026 İÇİN YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Uzmanlara göre küresel ekonomik risklerin devam etmesi ve yatırımcıların korunma ihtiyacının artması, altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyebilir. Bu çerçevede 2026 yılına kadar ons altının 6.000–6.200 dolar aralığına ulaşabileceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞTE DALGALI SEYİR SÜREBİLİR

Gümüş piyasasında ise daha oynak bir tablo öne çıkıyor. Uzmanlar, fiziki arzın artabileceğine işaret ederken bu durumun fiyatlardaki yükselişi sınırlayabileceğini belirtiyor. Buna rağmen uzun vadede toparlanma potansiyelinin sürdüğü ifade ediliyor.

Kanada merkezli Montreal Bank (BMO) tahminlerine göre:

ONS ALTIN:

3. çeyrek: ortalama 4.800 dolar

çeyrek: ortalama 4.900 dolar

2027 ortalaması: 5.125 dolar (yüzde 26 artış)

GÜMÜŞ:

3. çeyrek: 70,60 dolar/ons

çeyrek: 68,10 dolar/ons

Bu yılın ortalaması: 74,50 dolar/ons

2027 tahmini: 64,20 dolar/ons

Kaynak: Haber Merkezi