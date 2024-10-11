Altın ve Gümüşte Rekorun Haritasını Çizdi: Yatırımcısı Havalara Uçacak

CPM Group Yönetici Ortağı Jeffrey Christian, enflasyon, faiz oranları gibi ekonomik göstergelerden bağımsız olarak, dünya genelinde ekonomik, siyasi ve güvenlik alanındaki belirsizliklerin değerli metallerin rekor seviyelere tırmanması için yeterli olduğunu ifade etti.

ALTIN VE GÜMÜŞÜ ETKİLEYECEK

Christian, bugün yayınlanan bir video röportajında, "Uzun vadeli ekonomik görünüm ve mevcut belirsizlikler üzerine konuşmak istiyorum" dedi ve ekledi:

Bazı yatırımcılar altın fiyatlarının yalnızca dolara bağlı olarak şekillendiğini düşünür. Doların durumunu analiz ettiğinizde, altın fiyatlarını tahmin edebilirsiniz derler. Diğerleri ise altının enflasyona tepki verdiğini ve enflasyon yükseldiğinde altın fiyatlarının da artacağını savunur. Ancak bu yaklaşımlar yalnızca kısmen doğru. Aslında tüm bu faktörlerin bir araya gelmesi altın ve gümüşün gelecekteki seyrini belirliyor.