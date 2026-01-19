Altın ve Gümüş Rekor Kırdı! Grönland Krizi Piyasaları Sarstı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel piyasalar, haftanın ilk işlem gününe jeopolitik risklerin yükseldiği ve fiyat hareketlerinin sertleştiği bir ortamda girdi. Özellikle ABD’den gelen açıklamalar, yatırımcıların temkinli pozisyon almasına neden oldu.

TRUMP’TAN NATO ÜLKELERİNE TARİFE HAMLESİ

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu yaptığı açıklamayla tansiyonu yükseltti. Trump, “Grönland’ın ABD tarafından alınması için bir anlaşmaya varılana kadar” 8 NATO üyesi ülkeye ek gümrük tarifeleri uygulanacağını duyurdu.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Trump, yeni tarifelerin Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya’yı kapsadığını belirtti. Açıklamaya göre gümrük vergileri 1 Şubat itibarıyla yüzde 10 seviyesinde başlayacak ve 1 Haziran’da yüzde 25’e kadar yükseltilecek.

AVRUPA’DA MİSİLLEME HAZIRLIĞI

Yaşanan gelişmelerin ardından Avrupa Birliği ülkeleri acil toplantı kararı aldı. AB’nin olası karşı adımlar için hazırlık yaptığı ifade ediliyor. Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, “tehdide karşı ortak bir cevap” için koordinasyon sağladıklarını açıkladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Beyaz Saray’a sert tepki göstererek, söz konusu gümrük vergilerinin yalnızca bir ticaret anlaşmazlığı olmadığını, aynı zamanda Batı değerleri açısından bir sınav niteliği taşıdığını vurguladı.

LİDERLERDEN ART ARDA AÇIKLAMALAR

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump’ın askeri yığınak iddialarını reddederek, bu adımların “güvenliği artırmak” amacıyla atıldığını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da daha önce yaptığı paylaşımda, "Ukrayna, Grönland veya dünyanın herhangi bir yerinde hiçbir gözdağı veya tehdit bizi etkileyemez” ifadelerini kullanmıştı.

GÜVENLİ LİMANA TALEP ARTTI

ABD ile Avrupa arasındaki gerilimin tırmanması, haftanın başında piyasalarda risk iştahını aşağı çekti. Bu ortamda yatırımcılar güvenli limanlara yönelirken, değerli metallerde hızlı yükselişler görüldü.

ONS ALTIN TARİHİ ZİRVEDE

Cuma gününü 4.596 dolardan tamamlayan ons altın, haftaya güçlü başladı. Günün ilk işlemlerinde 4.690 dolara yükselen ons altın, tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. TSİ 06.00 itibarıyla fiyatlar 4.665 dolar civarında dengelenmiş durumda.

GRAM ALTINDA REKOR SERİSİ

Ons altındaki yükseliş iç piyasaya da yansıdı. 19 Ocak 2026 itibarıyla gram altın 6.511 TL seviyesine çıkarak tarihi zirvesini gördü. Aynı saatlerde gram altın işlemleri 6.485 TL civarında denge arayışını sürdürüyor.

Kapalıçarşı’da ise fiziki gram altın sabah saatlerinde 6.645 TL’den satılırken, çeyrek altın satış fiyatı 10.825 TL olarak kaydedildi.

GÜMÜŞTE DE TARİHİ SEVİYELER

Değerli metaller grubunda geçen yıl en güçlü performansı sergileyen gümüş, yeni yıla da hızlı başladı. Geçen haftayı 90,12 dolardan kapatan ons gümüş, bugün ilk işlemlerde 94,12 dolara yükselerek yeni bir rekor kırdı.

Sanayi tarafında güneş panelleri, elektrikli araçlar ve yapay zekâ teknolojilerinde yoğun şekilde kullanılan gümüş, aynı zamanda yeniden alevlenen tarife savaşlarına yönelik endişelerden de destek buluyor.

