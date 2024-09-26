Altın ve Döviz Kuru Fiyatlarında İbre Tersine Döndü

Altın ve döviz kuru piyasalarında hareketlilik devam ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimlerine yönelik beklentiler ve Orta Doğu'daki gerginlikler altın ve dolar fiyatlarını yukarı yönlü baskılıyor. Gram altın 2949 liraya kadar çıkarken, Kapalıçarşı'da ise 3000 liranın üzerinde işlem görüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Altın ve Döviz Kuru Fiyatlarında İbre Tersine Döndü - Resim: 1

Piyasalar, Fed’in faiz indirimine odaklanmış durumda. Bunun yanı sıra İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmalar da altına olan talebi artırıyor. Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar da altın fiyatlarını destekliyor. Kapalıçarşı'da gram altın 3000 liranın üzerinde seyrediyor.

ALTIN TARİHİ ZİRVEYE YAKLAŞTI

Ons altın, güne 2657 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2655 dolar, en yüksek 2685 dolar seviyelerini gören ons altın, şu sıralar 2671 dolardan işlem görüyor. Bu fiyat, ons altını tarihi zirvesine yaklaştırdı.

Ons altındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki hareketlilik, gram altını da yukarı çekiyor. Gram altın, gün içinde 2949 liraya ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Şu an 2931 liradan işlem görüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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