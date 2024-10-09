Altın ve Dolar Yatırımı Yapanlara Hayati Uyarı: Rekor Olacak
Ekonomist Selçuk Geçer, gram altın yatırımcılarına uzun vadeli yatırımlarda dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Altın ve para piyasaları üzerine yaptığı değerlendirmelerle tanınan Geçer, son günlerde rekor seviyelere ulaşan gram altın fiyatları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Son 10 gün içinde gram altının 2934 TL'ye kadar yükseldiğine dikkat çeken Geçer, yatırımcıların dikkatli olmalarını önerdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından gram altında hareketlilik gözlemlendi. Ayrıca, FED’in faiz indirimleri de ons altın fiyatlarının yükselmesine katkı sağladı. Gram altın fiyatları, son günlerde 3000 TL seviyelerini test etmeye devam ediyor. Uzmanların yıl sonuna kadar olan beklentisi ise gram altının 3500 TL seviyelerine ulaşabileceği yönünde.
ABD tarım dışı istihdam verilerinin bu akşam açıklanmasıyla birlikte altın fiyatlarında kritik bir süreç başlayacağı belirtiliyor. Yatırımcılar, bu verileri dikkatle izlerken Ortadoğu’daki gelişmelerin de altın fiyatlarını etkileyebileceği ifade ediliyor. Gram altın fiyatları, gün içerisinde 2900 TL seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor.
İslam Memiş, ons altın fiyatlarının bu hafta dalgalı bir seyir izleyeceğini belirtirken, uzun vadeli yatırımcılar için önemli uyarılarda bulundu. Memiş, portföyde gram altın bulundurmanın mantıklı bir seçenek olduğunu ifade ederek, dolardaki istikrarın ons altındaki geri çekilmelere yansımasını beklediklerini kaydetti.
Selçuk Geçer, altın fiyatlarının yıl sonuna kadar 3500 TL seviyelerine ulaşacağını öngörürken, gelecek yıl ise önce 4000 TL ardından da 4500 TL seviyelerinin görülebileceğini belirtti.