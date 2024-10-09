Altın ve Dolar Yatırımı Yapanlara Hayati Uyarı: Rekor Olacak

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından gram altında hareketlilik gözlemlendi. Ayrıca, FED’in faiz indirimleri de ons altın fiyatlarının yükselmesine katkı sağladı. Gram altın fiyatları, son günlerde 3000 TL seviyelerini test etmeye devam ediyor. Uzmanların yıl sonuna kadar olan beklentisi ise gram altının 3500 TL seviyelerine ulaşabileceği yönünde.