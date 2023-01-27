Altın ve dolar alıp satacaklar dikkat: İslam Memiş 'bu tarihi' bekleyin deyip uyardı

Altın denilince akla gelen ilk isimlerden altın ve piyasası uzmanı İslam Memiş, yaklaşan seçimler öncesi piyasaları değerlendirdi. Altın ve dolar alıp - satacakları uyaran İslam Memiş, beklenmesi gereken tarihi de açıkladı.

Altın ve dolar alıp satacaklar dikkat: İslam Memiş 'bu tarihi' bekleyin deyip uyardı - Resim: 1

Altını olanların adına aşina olduğu isimlerin başında gelen para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcının dikkat etmesi gerekenlere ilişkin yeni uyarılarda bulundu.

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Altın ve dolar alıp satacaklar dikkat: İslam Memiş 'bu tarihi' bekleyin deyip uyardı - Resim: 2

Bu kapsamda seçim tarihinin ve 6'lı masa adayının açıklanma vaktinin kritik olduğuna vurgu yapan İslam Memiş, "İşte aday açıklandığında piyasalar fiyatlama yapacaktır. Bunu beklemekte yarar var. 

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Altın ve dolar alıp satacaklar dikkat: İslam Memiş 'bu tarihi' bekleyin deyip uyardı - Resim: 3

Dövizle borçlanmak oldukça riskli. Altında kar satışları yaşanabilir. Altın için alım yapacak olan varsa Şubat ayını beklemelidir. Gümüşün ise altına göre performansı daha iyi" ifadelerini kullandı.

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Altın ve dolar alıp satacaklar dikkat: İslam Memiş 'bu tarihi' bekleyin deyip uyardı - Resim: 4

İslam Memiş, TGRT Haber'de piyasalara ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu. İslam Memiş, altın ve doların son bir kez daha alım fırsatı vereceğini söyledi.

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