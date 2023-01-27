Altın ve dolar alıp satacaklar dikkat: İslam Memiş 'bu tarihi' bekleyin deyip uyardı
Altın denilince akla gelen ilk isimlerden altın ve piyasası uzmanı İslam Memiş, yaklaşan seçimler öncesi piyasaları değerlendirdi. Altın ve dolar alıp - satacakları uyaran İslam Memiş, beklenmesi gereken tarihi de açıkladı.
Altını olanların adına aşina olduğu isimlerin başında gelen para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcının dikkat etmesi gerekenlere ilişkin yeni uyarılarda bulundu.
Bu kapsamda seçim tarihinin ve 6'lı masa adayının açıklanma vaktinin kritik olduğuna vurgu yapan İslam Memiş, "İşte aday açıklandığında piyasalar fiyatlama yapacaktır. Bunu beklemekte yarar var.
Dövizle borçlanmak oldukça riskli. Altında kar satışları yaşanabilir. Altın için alım yapacak olan varsa Şubat ayını beklemelidir. Gümüşün ise altına göre performansı daha iyi" ifadelerini kullandı.
İslam Memiş, TGRT Haber'de piyasalara ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu. İslam Memiş, altın ve doların son bir kez daha alım fırsatı vereceğini söyledi.