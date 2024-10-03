Altın Uzmanı 'Atağa Geçti' Dedi Altın Fiyatları İçin Net Rakam Verdi: Yükseliş Kalıcı Olacak

GRAM ALTININ YÖNÜ NERESİ?

Altın fiyatlarının seyrine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Mehmet Karakoyun, "Sene sonuna yaklaşırken gram altında beklenti 3 bin TL’nin üzerindeydi. Çeyrek altında da yine 5 bin TL’ye ulaşacağı yönündeydi. Bundan sonraki süreçte de konuşulan rakamlar 3 bin 250 TL ile 3 bin 500 TL arasında gram altının satılacağı, 5 bin 400 ile 5 bin 500 TL de çeyrek altının satılacağı rakamlar. Ben olacak kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

'ALTIN ATAK HALİNDE'

İran'ın İsrail'e saldırmasının ardından altının atağa geçtiğini belirten Karakoyun, "Dünyanın parası altın. Yani burada döviz cinsinden ziyade dünya üzerindeki devletler ticaretlerini her zaman altın baz alarak yaparlar. Dünyadaki güçlü devletlerin altına yönelmesi zaten bunu bir işaretidir" dedi.