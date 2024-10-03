Altın Uzmanı 'Atağa Geçti' Dedi Altın Fiyatları İçin Net Rakam Verdi: Yükseliş Kalıcı Olacak
Küresel piyasalarda hareketlilik yaşanmaya devam ederken, ABD'de açıklanan ekonomik veriler de piyasaları etkiliyor. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler, altın fiyatları üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.
Kaynak: İHA- Haber Merkezi
Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağına dair beklentiler hâlâ güçlü. Kasım ayında ise %66 olasılıkla 25 baz puanlık bir indirim öngörülüyor. Bu durum, yatırımcıların piyasalardaki risk algısını etkiliyor ve altın gibi güvenli limanlara yönelim üzerinde belirleyici oluyor.
'ALTIN DEĞERLİ BİR MADEN'
Kuyumcu esnafı Mehmet Karakoyun, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karakoyun, altının yatırımcıya güven veren bir maden olduğunu söyledi.
GRAM ALTININ YÖNÜ NERESİ?
Altın fiyatlarının seyrine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Mehmet Karakoyun, "Sene sonuna yaklaşırken gram altında beklenti 3 bin TL’nin üzerindeydi. Çeyrek altında da yine 5 bin TL’ye ulaşacağı yönündeydi. Bundan sonraki süreçte de konuşulan rakamlar 3 bin 250 TL ile 3 bin 500 TL arasında gram altının satılacağı, 5 bin 400 ile 5 bin 500 TL de çeyrek altının satılacağı rakamlar. Ben olacak kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.
'ALTIN ATAK HALİNDE'
İran'ın İsrail'e saldırmasının ardından altının atağa geçtiğini belirten Karakoyun, "Dünyanın parası altın. Yani burada döviz cinsinden ziyade dünya üzerindeki devletler ticaretlerini her zaman altın baz alarak yaparlar. Dünyadaki güçlü devletlerin altına yönelmesi zaten bunu bir işaretidir" dedi.
GRAM ALTIN FİYATI NE OLDU?
Son gelişmelerin ardından gram altın 2.908 TL seviyesinde işlem görüyor. Dün, ons altındaki değer kaybıyla birlikte gram altın da gerileyerek günü 2.925 TL seviyesinde kapatmıştı.
ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın fiyatı 5.030 liradan satılırken, Cumhuriyet altını ise 20.000 liradan alıcıya sunuluyor. Orta Doğu’daki belirsizlikler ve ABD ekonomisine ilişkin beklentiler, altın fiyatlarının seyrinde önemli rol oynuyor.