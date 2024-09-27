Altın Tarihi Zirvesini Yaşıyor: Peki Gram Altın ve Çeyrek Altın Fiyatlarında Son Durum Ne Oldu?
Altın piyasasında son dönemde yaşanan büyük sıçrama, yatırımcıların ve kenarda altın birikimi olanların dikkatini çekiyor. Peki gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere, altın piyasasında son durum ne oldu?
Kaynak: Haber Merkezi
Altın fiyatları, özellikle yatırımcıların ve birikimcilerin yakından takip ettiği konuların başında geliyor. Güncel gram ve çeyrek altın fiyatları, hem küresel hem de yerel ekonomik gelişmelere paralel olarak dalgalanıyor. Peki, 26 Eylül 2024 itibarıyla altın fiyatları ne durumda?
Küresel piyasalarda Ortadoğu'daki artan gerilimler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine girmesi, altın fiyatlarını yukarı taşımaya devam ediyor. Altının ons fiyatı, tarihindeki en yüksek seviyelerden biri olan 2.680 doları geçerek rekor kırdı. Şu sıralar ons altın 2.662 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
ALTIN TARİHİ ZİRVESİNİ YAŞIYOR
Yurt içinde ise gram altın 2.950 Türk lirasına ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Çeyrek altın 4.794 TL'den, Cumhuriyet altını ise 19.600 TL'den alıcı buluyor.
ABD ekonomisindeki resesyon endişeleri ve Ortadoğu'daki jeopolitik belirsizlikler, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların altına yönelmesine neden oluyor.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
GRAM ALTIN
ALIŞ: 2932.39
SATIŞ: 2932.89
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 4749.95
SATIŞ: 4825.04
YARIM ALTIN
ALIŞ: 9502.9608
SATIŞ: 9668.7494
TAM ALTIN
ALIŞ: 18938.93
SATIŞ: 19240.55
ONS ALTIN
ALIŞ: 2672.25
SATIŞ: 2672.79