Altın Tarihi Zirvesini Yaşıyor: Peki Gram Altın ve Çeyrek Altın Fiyatlarında Son Durum Ne Oldu?

Altın fiyatları, özellikle yatırımcıların ve birikimcilerin yakından takip ettiği konuların başında geliyor. Güncel gram ve çeyrek altın fiyatları, hem küresel hem de yerel ekonomik gelişmelere paralel olarak dalgalanıyor. Peki, 26 Eylül 2024 itibarıyla altın fiyatları ne durumda?

Küresel piyasalarda Ortadoğu'daki artan gerilimler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine girmesi, altın fiyatlarını yukarı taşımaya devam ediyor. Altının ons fiyatı, tarihindeki en yüksek seviyelerden biri olan 2.680 doları geçerek rekor kırdı. Şu sıralar ons altın 2.662 dolar seviyelerinde işlem görüyor.