Altın Takılarla Dolu 9 Mezar Bulundu: Kazdıkça Topraktan Altın Çıktı
Kazakistan'da arkeologlar tarafından yapılan araştırmalar sonucunda Atyrau bölgesinde, Sarmat kültürüne ait olduğu düşünülen altın dolu 9 mezar ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kazakistan'ın Atyrau bölgesinde yer alan arkeolojik alanlarda, arkeologlardan oluşan bir keşif ekibi, yüzyıllar önce terk edilen Karabau-2 kümesi dahilinde altın takılarla bezenmiş 9 mezarı gün yüzüne çıkardı. Bölgedeki bu keşif, Sarmat kültürüne ait olabileceği düşünülen değerli eserler açısından büyük önem taşıyor.
370 GRAM AĞIRLIĞINDA ALTIN BİLEZİK ÇIKTI
Keşif sırasında elde edilen parçalar arasında, her iki ucuna dağ leoparı figürü işlenmiş ve 370 gram ağırlığındaki som altın bilezik dikkat çekiyor. Bu bilezik, sadece zenginliğiyle değil, aynı zamanda oluşturulduğu toplumda seçkin bir statüyü simgelemesiyle de öne çıkıyor. Buna ek olarak, toplam 100'den fazla eser, doğal erozyondan korunarak günümüze ulaşmayı başardı. Bu eserlerin çoğunda, antik çağlarda gücün sembolü olarak kabul edilen kaplan ve yaban domuzu figürlerine rastlanıyor.
SARMATLAR'A AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR
Kazakistan hükümeti, Sarmatlara ait olduğu düşünülen bu tarihi keşfi kamuoyuna duyurdu ve ulusal düzeyde kutlamalara başladı. Sarmatlar, MÖ 5. yüzyıldan MS 4. yüzyıla kadar Avrasya bozkırlarında hüküm süren göçebe bir halk olarak bilinir. Savaş kabiliyetleri ve atlı süvari yetenekleriyle öne çıkan bu halk, Romalılar ve Persler üzerinde etkili olmuş ancak zamanla tarih sahnesinde gölgede kalmıştı.
Seferin lideri Marat Kasenov, çalışmaların 2024 yılında başladığını belirterek, Sarmat kültürünün bölgedeki etkisinin merkezi bir krallık, baskın bir elit grup ve daha düşük statülü sakinlerden oluşan karma bir yapıyı ortaya koyduğunu ifade etti.