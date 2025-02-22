Altın Takılarla Dolu 9 Mezar Bulundu: Kazdıkça Topraktan Altın Çıktı

370 GRAM AĞIRLIĞINDA ALTIN BİLEZİK ÇIKTI

Keşif sırasında elde edilen parçalar arasında, her iki ucuna dağ leoparı figürü işlenmiş ve 370 gram ağırlığındaki som altın bilezik dikkat çekiyor. Bu bilezik, sadece zenginliğiyle değil, aynı zamanda oluşturulduğu toplumda seçkin bir statüyü simgelemesiyle de öne çıkıyor. Buna ek olarak, toplam 100'den fazla eser, doğal erozyondan korunarak günümüze ulaşmayı başardı. Bu eserlerin çoğunda, antik çağlarda gücün sembolü olarak kabul edilen kaplan ve yaban domuzu figürlerine rastlanıyor.