Altın tahmini bu kez kuyumculardan: Şimdi almayan pişman olacak!
Ons altın 9 ayın zirvesine yükselirken, dolar/TL kurunun da etkisiyle altın gram fiyatı için yeni rekor seviye görüldü. Bu gelişme sonrası gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı Kapalıçarşı'da en çok takip edilenler arasına girdi.
Ons altın fiyatı 1940 dolar seviyelerine kadar çıkarak Nisan 2022 sonrasında en yüksek seviyeyi gördü. Fiyatlar ABD’de ekonomik büyüme ve enflasyonun yavaşlamasıyla birlikte faizlerin daha yavaş bir tempoda yükseltileceğine dair artan beklentiler üzerine Aralık ortasından bu yana yükselişte. Ons altın şu sıralar 2020'de ulaştığı rekor seviyenin yaklaşık 140 dolar altında işlem görüyor.
Ons altındaki yükseliş ve yurt içinde dolar/TL kurunun 18,80 seviyesinin üzerinde hareketlerine devam etmesiyle dün gram altın fiyatı tarihi zirvesini bir kez daha güncelledi. Altının gram fiyatı dün 1,173 liranın üzerine yükseldi. Bu sabah ise 1,166 lira seviyesinde bulunuyor.
ÇEYREK ALTIN İÇİN 2.500 TL TAHMİNİ
Vatandaşlar altın fiyatlarında yönün ne olacağını merak ederken kuyumculardan çok kritik bir gram altın tahmini geldi. Kayseri’de sarraflık yapan Bayram Erdoğan, ons altında meydana gelebilecek artışla gram altının 1.400 seviyelerine ulaşması durumunda çeyrek altının 2023 yılı ilk 6 ayında 2.500 TL seviyelerinde satışa sunulabileceğini dile getirdi.
“2022 yılı içerisinde yapmış olduğumuz kanaatlerimizde yüzde 100'e yakın bir doğruluk süreci gördük. Ne konuştuysak yüzde 100’e yakın oranda yerini buldu diyen Erdoğan, "Ons altın bazında dünya piyasasında altın fiyatı 2022 yılı içerisinde Amerika Merkez Bankası Fed’in yapmış olduğu faiz politikalarından dolayı baskılandı.