Altın tahmini bu kez kuyumculardan: Şimdi almayan pişman olacak!

Ons altın fiyatı 1940 dolar seviyelerine kadar çıkarak Nisan 2022 sonrasında en yüksek seviyeyi gördü. Fiyatlar ABD’de ekonomik büyüme ve enflasyonun yavaşlamasıyla birlikte faizlerin daha yavaş bir tempoda yükseltileceğine dair artan beklentiler üzerine Aralık ortasından bu yana yükselişte. Ons altın şu sıralar 2020'de ulaştığı rekor seviyenin yaklaşık 140 dolar altında işlem görüyor.