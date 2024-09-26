Altın Sektörünün İşletmecilerinden Tepki: Sektörün Fişi Çekildi!

MADENCİLERDEN TEPKİ GELDİ

Altın Madencileri Derneği (AMD) Başkanı Hasan Yücel, yürürlüğe giren yeni maden yönetmeliğine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, yönetmelikte madenciliğin doğasına aykırı birçok düzenlemenin yer aldığını belirterek, sektörün halihazırda ciddi sorunlarla mücadele ettiğini vurguladı. Yeni düzenlemelerin madencilik sektörünü daha da zora soktuğunu ifade eden Yücel, "Bu yönetmelik adeta madencilik sektörünün fişini çekti" diyerek alınan kararın sektöre ağır darbe vuracağını savundu.

"Bu şartlar altında Türkiye'de madencilik yapılmaz. Bırakın yabancı yatırımcıyı, yerli üretici bile bulunamayacak. Madencilikte üretim azalacak, madencilikte cari açık artacak" açıklamasını yapanYücel, yeni yönetmelikle, ormanlık alanlarda madencilik yapılmasının imkansız hale getirildiğini vurguladı.

'ORMANLARIN SADECE BİNDE ÜÇÜNDE MADENCİLİK YAPILIYOR'

Yücel, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Oysa Türkiye'deki ormanların sadece binde üçünde madencilik yapılıyor. Bu bilinmesine rağmen şimdi ormanların hiçbirinde madencilik yapılmasına izin verilmiyor. Madenciliğin nerede yapılacağına kanunlar karar veremez; bu bir doğa olayıdır. Çünkü madenler milyonlarca yılda oluşur. Madenler nerede ise orada çıkarılır. Kaldı ki madencilik geçici bir faaliyettir. Cevher alındıktan sonra doğa tekrar eski haline getirilir. Bunlar bilinmesine rağmen ormanlık alanlar bahane edilerek, madenciliğin ölüm fermanı imzalanıyor.”

'SINIRLAMALAR KALDIRILMALI'

Yeni yönetmelikle rezerv alanlarına 150 hektar sınırının getirilmesinin de bilimsellikten uzak olduğu açıklamasını yapan Yücel, şu ifadeleri kullandı:

“Maden sahalarının optimize edilmesi ve ekonomik olarak işletilebilmesi için bu sınırlamaların kaldırılması gerekmektedir. Aksi takdirde madenlerin işletilmesi ekonomik olmaktan çıkacaktır. Bu durum, maden sahası bitiminden sonra alanın rehabilitasyonunu da olumsuz etkileyecektir. Madenler bir bir kapanacak. Sektördeki onbinlerce çalışan bu ekonomik şartlarda işsiz kalacaktır. Böyle bir sınırlama part-time madencilik yapılmasına yol açar. Bunun dünyada örneği yoktur."