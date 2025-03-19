Altın Sattıran Yatırım Aracı Belli Oldu! Kuyumcudan Çıkan Oraya Koşuyor

ALTIN SATIŞIYLA ARAÇ ALIMI ARTIŞA GEÇTİ

Rapora göre, bireysel alıcıların araç finansmanında en çok tercih ettiği yöntem altın satışı oldu. Kredi kullanımına getirilen sınırlamalar nedeniyle birçok alıcı, alternatif finansman çözümlerine yöneldi. Bu kapsamda, senetli satış sistemleri ve kredi kartı ile taksitlendirme yöntemleri de yaygın olarak kullanıldı.

İkinci el otomobil piyasasındaki yükselişin, önümüzdeki aylarda da devam etmesi beklenirken, tüketicilerin finansman kaynaklarına erişim konusundaki eğilimleri yakından takip edilmeye devam edecek.