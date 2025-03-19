Altın Sattıran Yatırım Aracı Belli Oldu! Kuyumcudan Çıkan Oraya Koşuyor
Elinde gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını gibi altın yatırımı olanların altınlarını satıp hangi yatırım aracına yöneldiği belli oldu. Kapış kapış satın almaya gidiyorlar…
Kaynak: Haber Merkezi
Şubat ayında sıfır kilometre araç pazarındaki daralma devam ederken, ikinci el otomobil satışlarında dikkat çeken bir artış yaşandı. Bireysel alıcıların, finansman ihtiyacını karşılamak için altınlarını bozdurarak araç satın alma eğiliminde olduğu görüldü. Altın yatırımcısı altınını satıp, ikinci ele yöneldi.
İKİNCİ EL PİYASASI HAREKETLENDİ
Quick Finans ve SmartIQ iş birliğiyle hazırlanan 2. El Oto Raporu'na göre, şubat ayında sıfır araç satışlarında düşüş yaşanırken, ikinci el piyasasında canlanma gözlemlendi. Raporda, sıfır kilometre otomobil ve hafif ticari araç pazarının, 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 14,4 azalarak 90 bin 730 adet seviyesine gerilediği belirtildi.
Buna karşılık, ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik dikkat çekti. Özellikle 15 yaş altı ve 350 bin kilometreye kadar olan araçların satışlarında, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18'lik bir artış yaşandı.
EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLERİN FİYATLARI YÜKSELDİ
İkinci el piyasasındaki talep artışı, popüler araç modellerinin fiyatlarını da yukarı çekti. Son 6 aylık verilere göre, en çok satılan modellerde fiyat artışları gözlemlendi:
-Fiat Egea ve Volkswagen Passat: Yüzde 5 değer kazandı.
-Renault Clio ve Ford Focus: Yüzde 6 artış yaşadı.
-Renault Megane: Yüzde 7 oranında fiyatı yükseldi.
ALTIN SATIŞIYLA ARAÇ ALIMI ARTIŞA GEÇTİ
Rapora göre, bireysel alıcıların araç finansmanında en çok tercih ettiği yöntem altın satışı oldu. Kredi kullanımına getirilen sınırlamalar nedeniyle birçok alıcı, alternatif finansman çözümlerine yöneldi. Bu kapsamda, senetli satış sistemleri ve kredi kartı ile taksitlendirme yöntemleri de yaygın olarak kullanıldı.
İkinci el otomobil piyasasındaki yükselişin, önümüzdeki aylarda da devam etmesi beklenirken, tüketicilerin finansman kaynaklarına erişim konusundaki eğilimleri yakından takip edilmeye devam edecek.