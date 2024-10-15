Altın Sahiplerinin Dizlerinin Bağı Çözülecek: Roket Hızıyla Geliyor!

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin parasal gevşeme sürecinin daha yavaş ilerleyebileceğine dair açıklamaları ve bölgede çatışma riskinin azalması, yatırımcıların güvenli liman arayışını zayıflattı.

Haftanın ikinci işlem gününde spot altın, ons başına 2.643 dolar seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL kuru üzerinden yapılan hesaplamalara göre gram altın ise 2925.96 TL seviyesinde. Altındaki bu geri çekilmeye rağmen, yıl boyunca yüzde 25’in üzerinde bir artış yaşandı.

Kaynak: Haber Merkezi