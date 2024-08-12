Altın Sahiplerine Soğuk Duş: Bakanlık Açıkladı, Aylar Sonra Bir İlk Yaşandı

2024 yılının ilk yedi ayında işlenmemiş altın ithalatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 4.4 kat düşüş gösterdi. Geçtiğimiz yıl son 50 yılın rekorunu kırarak tarihi seviyelerde altın ithalatı gerçekleştiren Türkiye, yaşanan ekonomik model değişikliği sonucu altın ithalatında düşüşe geçerken, temmuz ayında altın ithalatı son 15 ayın en düşük seviyesine geriledi.

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Altın Sahiplerine Soğuk Duş: Bakanlık Açıkladı, Aylar Sonra Bir İlk Yaşandı - Resim: 1

Türkiye'de görev gelen yeni ekonomi yönetimi ile birlikte sil baştan değişen ekonomi modeli, altın yatırımcısına darbe üzerine darbe vurdu.

Döviz ve emtialardaki yükselişin önüne geçerek, yatırımcıyı TL mevduata yöneltmek için altın işlemlerine peş peşe kısıtlamalar getiren Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın adımlarının ardından Temmuz ayında altın ithalatı 6 bin 192 kg olarak son 15 ayın en düşük seviyesine çakıldı.

ALTIN ÇAKILDI, MEHMET ŞİMŞEK MEYDAN OKUDU

2023 yılı ilk yedi ayında yaklaşık 320 ton ithal edilen altının ardından bu rakam, 4.42 kat düşüş göstererek 2024 yılının ilk yedi ayında 72 bin 236 kilogram seviyelerine çekildi. Düşüşlerin ardından kuyumculuk ve mücevherat sektörü atılacak yeni adımları merak ederken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken açıklamalar geldi.

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