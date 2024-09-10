Altın Sahiplerine Kritik Uyarı: Uzak Durun Büyük Tuzak Var
Altın yatırımcısını ilgilendiren önemli bir uyarı geldi. Piyasa uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında önemli bir dalgalanma yaşayacağını belirterek yatırımcıları uyardı. Memiş, net tarih vererek "Büyük tuzak var" dedi.
Kaynak: Gerçek Gündem
ABD’den gelecek Tüketici Enflasyon Verisi ile birlikte, altın fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceği merakla bekleniyor. 10 Eylül 2024 itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları güncellendi.
ABD enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesi durumunda altın fiyatlarının düşüşe geçebileceği belirtiliyor. 18 Eylül’de açıklanacak olan faiz kararı öncesinde piyasalar, bu veriye odaklanmış durumda. Kapalıçarşı'da güncel fiyatlar ise şöyle: Gram altın 2 bin 815 TL, çeyrek altın 4 bin 592 TL, yarım altın 9 bin 176 TL, tam altın ise 18 bin 296 TL’den işlem görüyor.
"BU HAFTA SERT HAREKETLER VAR"
Altın uzmanı İslam Memiş, ons altın tarafında sert yükselişler beklediğini ifade ederek, geçtiğimiz hafta Cuma günü görülen 2.530 dolar seviyesinin tekrar test edilebileceğini söyledi. Memiş, yatırımcıları şu sözlerle uyardı:
"Gaza gelmeyin bu hafta sert hareketler olacak. Çarşamba günü sert bir şekilde yükselecek. Perşembe ve cuma günü gerecek. Dikkatli olun. Gram altın ise haftaya düşüş ile başladı. Bu hafta sert dalgalanmalara hazır olun. İster alın ister satın. Bu hafta tuzak var arkadaşlar…"
10 EYLÜL 2024 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
Gram altın alış: 2.742,39
Gram altın satış: 2.742,81
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın alış: 4.520,00
Çeyrek altın satış: 4.594,00
YARIM ALTIN
Yarım altın alış: 9.069,00
Yarım altın satış: 9.180,00
TAM ALTIN
Tam altın alış: 18.109,00
Tam altın satış: 18.305,00
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altını alış: 18.502,00
Cumhuriyet altını satış: 18.782,00
ATA ALTIN
Ata altın alış: 18.612,00
Ata altın satış: 18.782,00