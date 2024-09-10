Altın Sahiplerine Kritik Uyarı: Uzak Durun Büyük Tuzak Var

ABD enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesi durumunda altın fiyatlarının düşüşe geçebileceği belirtiliyor. 18 Eylül’de açıklanacak olan faiz kararı öncesinde piyasalar, bu veriye odaklanmış durumda. Kapalıçarşı'da güncel fiyatlar ise şöyle: Gram altın 2 bin 815 TL, çeyrek altın 4 bin 592 TL, yarım altın 9 bin 176 TL, tam altın ise 18 bin 296 TL’den işlem görüyor.