Altın Sahiplerine Kötü Haber: Bakanlık Kararıyla Yasaklandı!

Türkiye'de son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon ve ani kur artışları, vatandaşların yatırım alışkanlıklarında kapsamlı bir değişikliğe neden oldu. Birçok ev sahibi, kira gelirini enflasyona karşı korumak için döviz ya da altın olarak belirlemeye karar verirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile kira gelirinin altın ya da döviz olarak alınmasına yasak getirildi.

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Altın Sahiplerine Kötü Haber: Bakanlık Kararıyla Yasaklandı! - Resim: 1

Son yıllarda uygulanan hatalı ekonomi politikaları, Türk lirasının hızla değer kaybetmesine neden olurken, Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyon karşısında vatandaşlar birikimlerini emtia ve döviz tarafında saklamayı tercih ediyor.

BAKANLIKTAN YASAK AÇIKLAMASI

Ankara'da bir ev sahibinin kira bedelini aylık 7 gram altın olarak belirlemesinin ardından yaşanan tartışmalar, ev kirasının belirlenmesindeki yasal hükümlülükleri yeniden gündeme getirdi. Konuya ilişkin beklenen açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılırken, konut kiralarının altın ya da döviz olarak alınmasının mevzuata aykırı olduğu belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, kira sözleşmesinde olması gereken hükümlere yer verilirken, hangi koşullar altında sözleşmenin geçersiz olacağı belirtildi.

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