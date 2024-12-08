Altın Sahipleri Yaşadı! İslam Memiş Tarih Verip Müjdeyi Duyurdu
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yeni haftaya ilişkin piyasa değerlendirmelerinde bulunarak yatırımcılara önemli mesajlar verdi. "Banka faizleri düşmeyecek, büyük sürprizler olabilir" diyen Memiş, altın ve diğer yatırım araçlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
İslam Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikalarının piyasa üzerindeki etkisine dair şu açıklamaları yaptı:
“Merkez Bankası faiz indirimi yapsa da bu durumun halka ya da iş dünyasına olumlu bir yansıması olmayacak. Ucuz krediye ulaşmak şu an için mümkün görünmüyor. Politika faizindeki düşüşün banka kredi oranlarını ciddi şekilde düşürmesini beklemiyorum. 2025 yılında ara ara faiz indirimi açıklamaları yapılabilir, ancak bunun Türkiye ekonomisine veya hane halkına şu aşamada önemli bir katkı sağlayacağını düşünmüyorum.”
Kaynak: Haber Merkezi