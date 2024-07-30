Altın Sahipleri İçin Kabus Başlıyor: 'Bakanlık O Uygulamayı Yasaklayacak'
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından TL mevduatı teşvik amacıyla altın alım-satım işlemlerine yönelik kısıtlamalara bir yenisi eklenecek. Milyonların güvenli limanı altına olan ilgiyi kesmek ve Türk lirasına geçişi hızlandırmak isteyen bakanlık, Türkiye'nin 81 ilinde geçerli olacak yeni bir yasaklamaya imza atmaya hazırlanıyor.
Son yıllarda Türk lirasında görülen yüksek değer kaybı ve döviz tarafında yaşanan ani artışlar 31 Mart sonrasında yerini yatay bir görünüme bırakırken, yatırımcıların tercihlerinde büyük değişiklikler görüldü.
Ülkeye giren yabancı sermayenin artmasının yanı sıra, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yaptığı dolar alımlarıyla net döviz pozisyonunda yaşadığı iyileşme ekonomi çevrelerinde olumlu bir hava yaratırken, dövizden uzaklaşan yatırımcılar yönünü Türk lirasına çevirmeye başladı.
Buna karşın Türkiye'de ve dünyada 'güvenli liman' olarak görülen altına yönelik ilginin önü tamamen kesilebilmiş değil. Geçtiğimiz yıl göreve başlayan yeni ekonomi yönetimi, başlattığı parasal sıkılaşma süreciyle birlikte bireysel yatırımcılar ve şirketlerin altın talebini baskılamak amacıyla art arda kısıtlayıcı önlemler almıştı.
ALTIN İÇİN 81 İLDE GEÇERLİ YENİ YASAK GELİYOR
Bir yandan yurt dışından ithal edilecek işlenmemiş altına yönelik vergiler ve kısıtlamalar getiren Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir yandan da altın alım işlemlerine yönelik kota tahsis edildiğini belirtmişti. Kuyumculuk ve mücevherat sektöründe büyük bir krize neden olan bu durumu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sert ifadelerle savunurken, Şimşek'in liderliğindeki ekonomi yönetiminin yeni bir altın yasağı için düğmeye bastığı öğrenildi.
Altın ve para piyasalarına yönelik değerlendirmeleri ile dikkat çeken ekonomist İslam Memiş, Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyon ortamının tam anlamıyla önüne geçilemediğini belirterek, altın piyasalarını denetleyici bir dizi değişikliğe gidilmesinin muhtemel olduğunu belirtti.
Geçtiğimiz günlerde Bakan Şimşek'in yaptığı altın açıklamasına atıfta bulunan Memiş, çok yakında Türkiye'nin tamamında gram altın üretimine kısıtlama getirilmesinin gündemde olduğunu belirtti. Uzman isim, ilk aşamada söz konusu kısıtlamanın 1 gramlık ve 22 ayarlık altınları kapsayacağını belirtirken, bu gelişmeyi "Geçtiğimiz yıl Mehmet Şimşek göreve gelir gelmez çeyrek gram ve yarım gram altınların üretimini yasaklamıştı. Yaz ayları bitmeden 22 ayarlık 1 gram boyutundaki altınların da üretiminin durdurulması çok muhtemel" ifadelerle duyurdu.
MEHMET ŞİMŞEK ALTIN KISITLAMALARI HAKKINDA NE DEMİŞTİ?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlık tarafından sarrafiye grubu altınların üretimine getirilen yasaklara, altın ithalatına yönelik kısıtlama ve vergiler ile kota uygulamalarına tepki gösteren kuyumculuk sektörünün temsilcilerine şu sözlerle tepki göstermişti:
"Altına yönelik biz bir kota uygulamasına gittik. Tabii ki çıkar çevreleri memnun değil... Valla kusura bakmasınlar, bir metali ülkede olmayan döviz kaynaklarıyla ithal edeceksiniz, sonra bir köşede atıl olarak duracak. Bunun neresi memleketin menfaatine? Vatandaşlarımızın tercihine saygılıyım. Bu noktada hiçbir tereddüt yok ancak biz burada kaynaklarımızı ülkemizin menfaatine ve yatırıma, üretime, dolayısıyla istihdama ve ağırlıklı olarak ihracata dönüştüreceğiz"
Şimşek'in bu açıklamaları, altın işlemlerine yönelik yeni kısıtlamaların yolda olduğu yorumlarına neden olurken, özellikle düğün sezonunda 22 ayar ve 1 gramlık altınlara getirileceği konuşulan kısıtlama, vatandaşlar tarafından da tepkiyle karşılandı.