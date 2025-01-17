Altın Sahipleri Hop Oturup Hop Kalkacak: Pazartesi Resmen Başlıyor

Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, ABD'de Donald Trump'ın başkanlık döneminin başlaması ve Fed'den beklenen faiz indirimleri, altın fiyatlarının rekor üstüne rekor kırmasına neden oluyor. Altın her geçen gün zirveyi zorlarken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın yatırımcısı için kritik tarihin 20 Ocak Pazartesi günü olduğunu belirtti.

Bu hafta ABD’de çekirdek enflasyonun beklenti altında kalması da FED’in gelecekte faiz indirimi sürecini destekliyor. Merkez bankalarının alımlarının devam ettiğini de dikkate alırsak, altın fiyatlarının bu gelişmelerden destek bulduğu söylenebilir diyen Yıldırımtürk, altın yatırımcısını uyardı.