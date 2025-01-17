Altın Sahipleri Hop Oturup Hop Kalkacak: Pazartesi Resmen Başlıyor
Altın her geçen gün zirveyi zorlarken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın yatırımcısı için kritik tarihin 20 Ocak Pazartesi günü olduğunu belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, ABD'de Donald Trump'ın başkanlık döneminin başlaması ve Fed'den beklenen faiz indirimleri, altın fiyatlarının rekor üstüne rekor kırmasına neden oluyor. Altın her geçen gün zirveyi zorlarken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın yatırımcısı için kritik tarihin 20 Ocak Pazartesi günü olduğunu belirtti.
Bu hafta ABD’de çekirdek enflasyonun beklenti altında kalması da FED’in gelecekte faiz indirimi sürecini destekliyor. Merkez bankalarının alımlarının devam ettiğini de dikkate alırsak, altın fiyatlarının bu gelişmelerden destek bulduğu söylenebilir diyen Yıldırımtürk, altın yatırımcısını uyardı.
20 OCAK PAZARTESİ GÜNÜNE DİKKAT
20 Ocak Pazartesi günü ABD'de Donald Trump döneminin başlayacağının altını çizen Yıldırımtürk, siyasi ve ekonomik belirsizliklerin korunduğunu söyledi. Petrol fiyatlarındaki son yükseliş de enflasyonist beklentilerle birlikte altını etkilediğini belirten Yıldırımtürk, "Bütün bu denklemde ons altında yılın ilk yarısında 2850 dolara varabilecek yükseliş devam edecek. 2725-2790 dolar seviyeleri ise daha kısa vadeli dirençler olarak öne çıkacak. Muhtemel geri çekilmelerde 2620-2650 dolar bandı destek olarak izlenmeli" ifadelerini kullandı.
GRAM ALTIN İÇİN NET KONUŞTU
Gram altına dair beklentilerini de paylaşan Yıldırımtürk, mücevher sektörü için sınırlı miktarda ithalata izin verildiğini ve iç piyasa ile dış piyasa arasındaki fiyat farkının azaldığını ifade etti. Gram altındaki yükseliş, ons altındaki artış kadar hızlı olmayabilir diyen Yıldırımtürk, "Yatırımcıların kısa vadeden ziyade orta ve uzun vadeli düşünmeleri gerekiyor. Mevcut koşullarda, gram altının 3 bin 100 TL seviyelerinden alım için uygun olduğunu söyleyebiliriz. İlk çeyrekte fiyatların 3 bin 350 TL’ye kadar yükselebileceği öngörülüyor.” açıklamasında bulundu.