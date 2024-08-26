Altın Sahipleri Bunu Beklemiyordu: Mehmet Şimşek'in Talimatıyla Türkiye'nin Tamamında Yasaklandı

Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, milyonlarca vatandaşın birikimlerini korumak için altın yatırımı yapmasına neden oluyor.



Türk lirasının değerini düşüren faktörlerin başında gelen bu durum, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i harekete geçirirken, geçtiğimiz yıl alınan kararların sonucunda hem bireysel yatırımcı hem de şirketler için altın alım işlemlerine yönelik birçok kısıtlama kararı devreye sokulmuştu.



Yasaklar, kuyumculuk ve mücevherat sektöründe büyük bir rahatsızlığa neden olurken, Bakan Şimşek, bu durumun Türkiye ekonomisinin yararına olduğunu belirtmiş ve yeni kısıtlamaların geleceğini açıklamıştı.



TÜRKİYE'NİN TAMAMINDA YASAKLANACAK



Sıkı para politikasının mali ayağını güçlendirmek amacıyla geçtiğimiz aylarda kredi kartı işlemlerine yönelik yeni kısıtlamalar getiren ekonomi yönetimi, özellikle bankaların müşterilerine sunduğu nakit avans limitini, kredi kartı limitlerinin yüzde 25'iyle sınırlandırmıştı.



Kredi kartı borcu olan birçok vatandaş, bu yasaların önüne geçmek ve halk arasında 'kredi kartlarına 'takla attırmak' olarak bilinen yöntemi uygulayabilmek için kuyumculardan kredi kartı ile altın alımı gerçekleştirip, saniyeler sonrasında bu altınları satarak nakit paraya çevirmeye başlamıştı.



Bu durumun yaygınlık kazanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin tamamında uygulanacak yeni bir düzenlemeyi devreye aldı.