Altın Sahipleri Bunu Beklemiyordu: Kuyumcularda Satışı Yasaklanıyor
Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, son yıllarda finansal suçlarda önemli bir artış görülmesine neden oldu. Dolandırıcılık ve hırsızlık vakalarının büyük bölümünde suç yoluyla kazanılan paralar, altın gibi değerli madenler kullanılarak aklandı. Bu durumun önüne geçmek amacıyla Türkiye'nin 81 ilindeki kuyumcular ve altın satış noktalarında geçerli olacak yeni bir uygulama hayata geçirildi.
Türkiye'de görülen yüksek enflasyon ve ekonomik sorunlar, mali suçlarda da artış yaşanmasına neden oldu.
Dolandırıcılık, hırsızlık, kara para aklama ve benzeri şekilde illegal yollardan elde edilen gelirlerin büyük bölümü, kripto paralar ya da altın ve gümüş gibi değerli madenler kullanılarak farklı kanallara transfer edilirken, bu durumun önüne geçmek amacıyla yeni önlemler devreye sokuldu.
BU ALTIN DOLANDIRICILARIN GÖZDESİ OLDU
Kuyumcular, dolandırıcılık ve hırsızlık suçunun bir parçası olmamak ve para transferine destek verilmesini engellemek amacıyla, Türkiye'de yaygın olarak kullanılan bir altın türünün alım-satım işlemlerine kısıtlama getirdi.