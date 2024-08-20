Altın Sahipleri Bunu Beklemiyordu: Kuyumcularda Satışı Yasaklanıyor

Türkiye'de görülen yüksek enflasyon ve ekonomik sorunlar, mali suçlarda da artış yaşanmasına neden oldu.



Dolandırıcılık, hırsızlık, kara para aklama ve benzeri şekilde illegal yollardan elde edilen gelirlerin büyük bölümü, kripto paralar ya da altın ve gümüş gibi değerli madenler kullanılarak farklı kanallara transfer edilirken, bu durumun önüne geçmek amacıyla yeni önlemler devreye sokuldu.



BU ALTIN DOLANDIRICILARIN GÖZDESİ OLDU



Kuyumcular, dolandırıcılık ve hırsızlık suçunun bir parçası olmamak ve para transferine destek verilmesini engellemek amacıyla, Türkiye'de yaygın olarak kullanılan bir altın türünün alım-satım işlemlerine kısıtlama getirdi.