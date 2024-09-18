Altın Sahipleri Bunu Beklemiyordu: 4 Yıl Sonra Bir İlk Yaşandı

ABD Merkez Bankası (Fed), bu akşam yaptığı açıklama ile politika faizlerini 50 baz puan indirdiğini duyurdu.



Karardan saniyeler sonra 2600 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ons altın, altın yatırımcısının yüzünü güldürürken, ekonomistler bu faiz kararı ile birlikte yeni bir dönemin başladığına dikkat çekerek, altında uzun soluklu yükselişin muhtemel olduğunu aktardı.



4 YIL SONRA BİR İLK YAŞANDI



Son haftalarda altın fiyatları, faiz indirimine yönelik kuvvetli beklentilerle birlikte artış gösterirken, faiz indiriminin kaç puan olacağı tartışma konusu olmuştu. Birçok finans kuruluşunun 25 baz puanlık beklentisinin aksine, faizleri 50 baz puan indirerek 4 yıl sonra bir ilke imza atan Fed, altın fiyatlarında yeni rekorlar için sinyal verdi.



Türkiye'de Kapalıçarşı piyasalarının nabzını tutan ekonomist İslam Memiş, karar sonrası altında yaşanacak gelişmelere ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı ve altın sahiplerine uyarılarda bulundu.