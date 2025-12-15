Altın Rekorun Kıyısında! Yatırımcının Gözü ABD Verilerinde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın fiyatları haftaya güçlü bir başlangıç yaptı. Küresel piyasalarda doların zayıflaması ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki geri çekilme, değerli metalin yukarı yönlü hareketini destekledi. Pazartesi günü spot altın yüzde 0,4 artışla ons başına 4.320 dolar seviyesini aşarken, yılbaşından bu yana toplam yükseliş yaklaşık yüzde 64’e ulaştı.

Piyasalarda ana gündem maddesi ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına dair sinyaller. Yatırımcılar, faizlerin seyrine ilişkin daha net ipuçları alabilmek için açıklanacak ABD istihdam verilerine odaklanmış durumda. Bu beklenti ortamı, güvenli liman talebini canlı tutuyor.

İÇ PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Küresel gelişmelerin etkisiyle yurt içinde de altın fiyatları yüksek seyrini koruyor. 15 Aralık 2025 Pazartesi günü itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 5.939 TL

Ons altın: 4.326 dolar

Çeyrek altın: 9.711 TL

Yarım altın: 19.419 TL

Tam altın: 38.906 TL

Cumhuriyet altını: 38.727 TL

Ziynet altını: 38.720 TL

Ata altın: 40.098 TL

Gremse altın: 97.012 TL

Bilezik tarafında ise fiyatlar dikkat çekiyor. 22 ayar bileziğin gramı satışta 5.659 TL’den işlem görürken, 14 ayar bilezik gram fiyatı 4.385 TL seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi