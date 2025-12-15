Altın Rekorun Kıyısında! Yatırımcının Gözü ABD Verilerinde
Altın fiyatları, zayıflayan dolar ve gerileyen ABD tahvil getirilerinin etkisiyle haftaya yükselişle başladı. Ons altın 4.320 doların üzerine çıkarken, gram altın 5.939 TL seviyesinde işlem görüyor. Yatırımcılar Fed’e dair ipuçları için ABD istihdam verilerini bekliyor.
Altın fiyatları haftaya güçlü bir başlangıç yaptı. Küresel piyasalarda doların zayıflaması ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki geri çekilme, değerli metalin yukarı yönlü hareketini destekledi. Pazartesi günü spot altın yüzde 0,4 artışla ons başına 4.320 dolar seviyesini aşarken, yılbaşından bu yana toplam yükseliş yaklaşık yüzde 64’e ulaştı.
Piyasalarda ana gündem maddesi ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına dair sinyaller. Yatırımcılar, faizlerin seyrine ilişkin daha net ipuçları alabilmek için açıklanacak ABD istihdam verilerine odaklanmış durumda. Bu beklenti ortamı, güvenli liman talebini canlı tutuyor.
İÇ PİYASADA ALTIN FİYATLARI
Küresel gelişmelerin etkisiyle yurt içinde de altın fiyatları yüksek seyrini koruyor. 15 Aralık 2025 Pazartesi günü itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın: 5.939 TL
Ons altın: 4.326 dolar
Çeyrek altın: 9.711 TL
Yarım altın: 19.419 TL
Tam altın: 38.906 TL
Cumhuriyet altını: 38.727 TL
Ziynet altını: 38.720 TL
Ata altın: 40.098 TL
Gremse altın: 97.012 TL
Bilezik tarafında ise fiyatlar dikkat çekiyor. 22 ayar bileziğin gramı satışta 5.659 TL’den işlem görürken, 14 ayar bilezik gram fiyatı 4.385 TL seviyesinde bulunuyor.
