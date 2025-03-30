Bayram Sonrası Altın Alıp Satacaklar Soğuk Terler Dökecek, Kuyumcularda Yeni Düzenleme! Ağır Para Cezası Var

KREDİ KARTI İLE ALTIN ALIP BOZDURMA DÖNEMİ BİTİYOR

Son dönemde pek çok kişi, kredi kartıyla altın satın alıp hemen nakde çevirerek bir finansman yöntemi kullanıyordu. Mevzuata aykırı olmasına karşın, denetim eksikliği bu uygulamanın yaygınlaşmasına yol açtı. Ancak Sözcü’nün haberine göre, bayramdan sonra bu yönteme başvuranları zor günler bekliyor; yetkililer sıkı yaptırımlar getirmeye hazırlanıyor.