Bayram Sonrası Altın Alıp Satacaklar Soğuk Terler Dökecek, Kuyumcularda Yeni Düzenleme! Ağır Para Cezası Var
Son dönemde uygulamaya konulan ekonomi politikaları, altın piyasasında yeni düzenlemeleri de beraberinde getiriyor. Özellikle "kesme altın" satışına getirilen yasağın ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı kuyumculuk sektörüne yönelik ek tedbirleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni düzenlemelerin, ülke genelindeki tüm kuyumcuları kapsaması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz aylarda kuyumculuk sektöründeki vergi kaybına dikkat çekerek denetimlerin artırılacağını duyurmuştu. Bu kapsamda 185 bin TL’yi aşan altın alımlarında kimlik beyanı zorunlu hale getirilmişti. Ayrıca, kısa süre önce alınan kararla kesme altınların satışına tamamen yasak getirilmişti.
KREDİ KARTIYLA ALTIN ALIMINA YENİ ÖNLEMLER
Edinilen bilgilere göre, Maliye Bakanlığı, kredi kartlarıyla altın alım satımında kullanılan limit bozdurma yöntemini engellemek için harekete geçti. Kuyumcuların bu işlemi yapmaya devam etmesi halinde para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Kesme altın satışına getirilen yasağın ardından, bayram sonrasında kuyumcularda limit bozdurma uygulamasına da son verilmesi planlanıyor.
Bayram tatili sonrasında yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle, kredi kartları üzerinden yapılan "limit bozdurma" işlemlerine kısıtlama getirilecek. Bu yöntemle vatandaşlar, kredi kartlarıyla altın alıp nakde çevirerek finansal avantaj sağlamaya çalışıyordu. Ancak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkılaştırıcı para politikaları doğrultusunda, bu tür işlemler artık daha sıkı denetlenecek.
KREDİ KARTI İLE ALTIN ALIP BOZDURMA DÖNEMİ BİTİYOR
Son dönemde pek çok kişi, kredi kartıyla altın satın alıp hemen nakde çevirerek bir finansman yöntemi kullanıyordu. Mevzuata aykırı olmasına karşın, denetim eksikliği bu uygulamanın yaygınlaşmasına yol açtı. Ancak Sözcü’nün haberine göre, bayramdan sonra bu yönteme başvuranları zor günler bekliyor; yetkililer sıkı yaptırımlar getirmeye hazırlanıyor.
KURALLARA UYMAYANLARA AĞIR CEZALAR UYGULANACAK
Maliye Bakanlığı, kredi kartı limitlerinin bozdurulmasına aracılık eden kuyumculara yönelik ağır yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.
Komisyon karşılığında gerçekleştirilen bu işlemler tespit edildiğinde, yüksek tutarda para cezaları kesilecek. Bakanlık yetkilileri, bu yöntemin mevzuata aykırı olduğunu belirterek kuyumculuk sektörüne yönelik uyarılarda bulundu. Yeni düzenlemelerle, kredi kartıyla yapılan altın alımlarının amacı dışında kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.