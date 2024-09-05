Altın Piyasasında Hareketlilik: Rekora Koşmaya Başladı
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 oranında bir artış gerçekleştirerek 2 milyon 803 bin lira seviyesine ulaştı.
Gün içinde altının kilogram fiyatı en düşük 2 milyon 713 bin lira, en yüksek ise 2 milyon 806 bin lira olarak belirlendi. Önceki gün kapanış fiyatı ise 2 milyon 790 bin 500 lira olmuştu.
KMKTP'de altın işlemlerinin toplam hacmi 2 milyar 870 milyon 354 bin 998,54 lira, işlem miktarı ise 1.036,79 kilogram olarak gerçekleşti. Tüm metallerde yaşanan işlem hacmi verilerine bakıldığında ise, 3 milyar 34 milyon 732 bin 79,37 lira seviyesindeydi.