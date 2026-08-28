Altın Piyasasında Gözler Fed'de! Gram Altın Yeni Rekoru Gördü

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Güne yüzde 0,2 yükselişle başlayan gram altın, saat 10.00 itibarıyla 7 bin 139 liradan işlem görüyor. Gram altın, önceki günü de yüzde 0,2 değer kazanarak 7 bin 122 liradan tamamlamıştı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 658 lira, cumhuriyet altını ise 46 bin 428 liradan satılıyor. Ons altın ise önceki gün yüzde 0,2 yükselerek 4 bin 602 dolara çıkmasının ardından yeni güne yatay seyirle başladı ve 4 bin 604 dolar seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER FED'İN FAİZ ADIMLARINDA

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergelerinden biri olarak takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,2 artarak beklentilerin üzerine çıkması, enflasyonist baskıların sürebileceği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi. Piyasalarda enflasyondaki ılımlı seyrin devam etmesine rağmen yukarı yönlü risklerin sürdüğü beklentisi, Fed'in faiz politikasına ilişkin tahminleri etkiledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay faizi sabit bırakma ihtimali yüzde 66 olarak öne çıkarken, ekim ayında 25 baz puanlık faiz artışı olasılığı yüzde 62 olarak değerlendiriliyor. Bu beklentilerle ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi yaklaşık 3 baz puan yükselerek yüzde 4,23'e çıktı.

ALTINDA FED BAŞKANI WARSH'UN MESAJLARI BEKLENİYOR

Piyasalarda bugün Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma yakından izlenecek. Warsh, Fed Başkanı olarak ilk kez söz konusu etkinlikte konuşma gerçekleştirecek. Analistler, Warsh'un ilerleyen dönemde faiz artışına neden olabilecek gelişmelere ilişkin vereceği mesajların piyasalarda önemli etkiler oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Para politikasının yönü ve faiz adımlarının zamanlamasına ilişkin net sinyallerin risk primlerini de etkileyebileceği değerlendiriliyor., Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler ve Warsh'un fiyat istikrarını öne çıkarabilecek mesajlar vereceği ihtimali dolara olan talebi destekliyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,2 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR GÜÇLENİYOR, ALTIN BASKI ALTINDA

Güçlenen dolar ve yüksek seyreden tahvil faizleri ise altının ons fiyatı üzerinde baskı oluşturuyor. Analistler, yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesi verilerinin, yurt dışında ise Warsh'un konuşmasının yanı sıra Almanya'daki işsizlik oranı, Euro Bölgesi ekonomik güven endeksi ile ABD'de açıklanacak tüketici güveni ve enflasyon beklentilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi