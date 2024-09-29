Altın Piyasasında Ekim Ayı Ayarı! Uzmanından Kritik Uyarı

İç piyasadaki gelişmelere de değinen Yıldırımtürk, dış piyasadaki ons fiyatına bağlı olarak iç piyasa fiyatlarında da dalgalanmalar yaşanabileceğini belirtti. "Eğer ons fiyatında bir düşüş olursa, iç piyasada da altın fiyatlarında gerileme olabilir. Ancak bu durum, altın fiyatlarının kalıcı olarak düşeceği anlamına gelmez, sadece geçici bir fiyat düzeltmesi yaşanabilir" açıklamasında bulundu.