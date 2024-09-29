Altın Piyasasında Ekim Ayı Ayarı! Uzmanından Kritik Uyarı
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldırımtürk, özellikle dış piyasalardaki gelişmelerin altın fiyatları üzerindeki etkilerine dikkat çekti.
Kaynak: Ekonomim
Eylül ayının son haftasında faiz indirimleri ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle altının ivme kazandığını belirten Yıldırımtürk, "İsrail'in Lübnan'a saldırısıyla altın fiyatları hız kesmeden yükselişe geçti. Buna ek olarak Çin hükümetinin ekonomiyi canlandırmak amacıyla bankalara sunduğu teşvik paketleri de üretim artışı beklentisini artırarak altın fiyatlarını destekledi" dedi.
Ekonomim'den Deniz Bilgen'in haberine göre Yıldırımtürk, uluslararası piyasalarda ay sonu kontrat işlemlerinin altın fiyatlarını geri çekebileceğini vurgulayarak, İsrail ile Lübnan arasında yapılması planlanan ateşkesin de fiyatlar üzerinde etkili olacağını söyledi. Ayrıca, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın yapacağı açıklamaların ekim ayının ilk haftasında altının seyrini belirleyecek önemli faktörler arasında olduğunu ifade etti.
İç piyasadaki gelişmelere de değinen Yıldırımtürk, dış piyasadaki ons fiyatına bağlı olarak iç piyasa fiyatlarında da dalgalanmalar yaşanabileceğini belirtti. "Eğer ons fiyatında bir düşüş olursa, iç piyasada da altın fiyatlarında gerileme olabilir. Ancak bu durum, altın fiyatlarının kalıcı olarak düşeceği anlamına gelmez, sadece geçici bir fiyat düzeltmesi yaşanabilir" açıklamasında bulundu.
Altın yatırımcıları için kritik değerlendirmelerde bulunan Yıldırımtürk, özellikle ekim ayı boyunca global ve jeopolitik gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğine işaret etti.