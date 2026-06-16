Altın Piyasasında ABD-İran Rüzgarı: Gram Altın Rekor Seviyelerde Tutunuyor

Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki mutabakatın yankıları sürerken, altın fiyatları yükseliş trendini koruyor. Güne yükselişle başlayan gram altın 6 bin 428 liradan işlem görürken, çeyrek altın 10 bin 758 lira seviyesine ulaştı.

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Altın Piyasasında ABD-İran Rüzgarı: Gram Altın Rekor Seviyelerde Tutunuyor
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Güvenli liman altın, hem küresel jeopolitik gelişmeler hem de makroekonomik beklentilerin etkisiyle yükseliş grafiğini sürdürüyor. Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,2 üstünde 6 bin 413 liradan tamamladı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET KAÇ TL?

Bugüne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 6 bin 428 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 758 liradan, cumhuriyet altını da 42 bin 884 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,2 artışla 4 bin 317 dolarda seyrediyor.

YÜKSELİŞİN ARKASINDAKİ İKİ NEDEN

ABD ile İran arasında anlaşmanın sağlanması ve mutabakat zaptının imzalanması altın fiyatlarındaki yükselişi destekliyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyonist baskıları hafifleteceğine yönelik iyimserlik ve bunun yüksek faiz oranlarına ilişkin endişeleri azaltacağı beklentisi, altın fiyatlarını destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

GÖZLER KRİTİK VERİLERDE

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirtti.

Döviz Piyasalarında Son Durum: Dolarda Yükseliş Euroda DüşüşDöviz Piyasalarında Son Durum: Dolarda Yükseliş Euroda DüşüşEkonomi

Kaynak: AA

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