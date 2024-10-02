Altın Piyasası Uçuşa Geçti: Yeni Rekorlar Yolda!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, yeni bir artışla 3 milyon 55 bin TL'ye yükseldi. Gün içinde en düşük 2 milyon 900 bin TL, en yüksek ise 3 milyon 65 bin TL seviyesini gören altın, günü yüzde 0,4'lük bir artışla tamamladı.

Kaynak: AA

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Altın Piyasası Uçuşa Geçti: Yeni Rekorlar Yolda! - Resim: 1

Bir önceki günü 3 milyon 43 bin TL'den kapatan standart altın, yükseliş trendini sürdürüyor.

Altın piyasasında gün boyunca gerçekleşen işlem hacmi 1 milyar 974 milyon 507 bin 490,43 TL'yi bulurken, işlem gören altın miktarı 666,65 kilogram oldu. Aynı zamanda, tüm metallerde işlem hacmi toplamda 2 milyar 43 milyon 568 bin 351,67 TL olarak kaydedildi.

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Altın Piyasası Uçuşa Geçti: Yeni Rekorlar Yolda! - Resim: 2

Altın borsasında en çok işlem yapan kurumlar arasında Uğuras Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Garanti BBVA, Zirve Değerli Madenler ve Rona Döviz ve Kıymetli Madenler dikkat çekti.

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