Altın Piyasası Uçuşa Geçti: Yeni Rekorlar Yolda!

Bir önceki günü 3 milyon 43 bin TL'den kapatan standart altın, yükseliş trendini sürdürüyor.

Altın piyasasında gün boyunca gerçekleşen işlem hacmi 1 milyar 974 milyon 507 bin 490,43 TL'yi bulurken, işlem gören altın miktarı 666,65 kilogram oldu. Aynı zamanda, tüm metallerde işlem hacmi toplamda 2 milyar 43 milyon 568 bin 351,67 TL olarak kaydedildi.