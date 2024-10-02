Altın Piyasası Uçuşa Geçti: Yeni Rekorlar Yolda!
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, yeni bir artışla 3 milyon 55 bin TL'ye yükseldi. Gün içinde en düşük 2 milyon 900 bin TL, en yüksek ise 3 milyon 65 bin TL seviyesini gören altın, günü yüzde 0,4'lük bir artışla tamamladı.
Kaynak: AA
Bir önceki günü 3 milyon 43 bin TL'den kapatan standart altın, yükseliş trendini sürdürüyor.
Altın piyasasında gün boyunca gerçekleşen işlem hacmi 1 milyar 974 milyon 507 bin 490,43 TL'yi bulurken, işlem gören altın miktarı 666,65 kilogram oldu. Aynı zamanda, tüm metallerde işlem hacmi toplamda 2 milyar 43 milyon 568 bin 351,67 TL olarak kaydedildi.
Altın borsasında en çok işlem yapan kurumlar arasında Uğuras Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Garanti BBVA, Zirve Değerli Madenler ve Rona Döviz ve Kıymetli Madenler dikkat çekti.