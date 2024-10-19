Altın Piyasası Karıştı: Zirveye Oynuyor!
Güvenli liman olarak görülen altın, jeopolitik riskler ve dünya genelinde faiz oranlarının düşüşüyle birlikte yükseliş trendini sürdürüyor.
19 Ekim 2024 itibarıyla, gram altın 2.995 TL'den, çeyrek altın ise 4.791 TL'den işlem görüyor. Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan artış, ons değerindeki dalgalanma ve döviz kurundaki gelişmelerin etkisiyle gerçekleşti.
Yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar, “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusunun yanıtını araştırıyor.
Güncel verilere göre, gram altın 2.994 TL alış, 2.995 TL satış fiyatıyla işlem görmeye başladı. Çeyrek altın ise 4.791,32 TL'den alıcı buluyor. Altın piyasalarındaki bu hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Peki 19 Ekim altın fiyatlarında son durum ne oldu? İşte detaylar...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.994
Satış: 2.995
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.791
Satış: 4.897
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.720
Satış: 2.772
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.165
Satış: 19.530
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.823
Satış: 2.987
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.184
Satış: 20.397
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.679
Satış: 2.553
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.552
Satış: 9.795
Kaynak: Haber Merkezi