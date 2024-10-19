Altın Piyasası Karıştı: Zirveye Oynuyor!

19 Ekim 2024 itibarıyla, gram altın 2.995 TL'den, çeyrek altın ise 4.791 TL'den işlem görüyor. Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan artış, ons değerindeki dalgalanma ve döviz kurundaki gelişmelerin etkisiyle gerçekleşti.

Yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar, “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

Güncel verilere göre, gram altın 2.994 TL alış, 2.995 TL satış fiyatıyla işlem görmeye başladı. Çeyrek altın ise 4.791,32 TL'den alıcı buluyor. Altın piyasalarındaki bu hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Peki 19 Ekim altın fiyatlarında son durum ne oldu? İşte detaylar...

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.994

Satış: 2.995

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.791

Satış: 4.897

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.720

Satış: 2.772

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 19.165

Satış: 19.530

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.823

Satış: 2.987

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 20.184

Satış: 20.397

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.679

Satış: 2.553

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 9.552

Satış: 9.795

Kaynak: Haber Merkezi